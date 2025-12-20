Victorie de 139 de miliarde de dolari pentru Musk: Curtea Supremă din Delaware a răsturnat decizia privind pachetul salarial de la Tesla pentru 2018

Pachetul salarial al lui Elon Musk pentru 2018 de la Tesla, care valora la acel moment 56 de miliarde de dolari, a fost restabilit vineri de Curtea Supremă din Delaware, la aproape doi ani după ce o instanță inferioară anulase acordul de compensare ca fiind „de neconceput”, transmite Reuters.

Noua hotărâre anulează o decizie care a provocat o reacție furioasă din partea lui Musk și a afectat reputația de stat favorabil companiilor a Delaware.

De asemenea, decizia îi oferă lui Musk un control mai mare asupra companiei, ceea ce, potrivit acestuia, este principala sa preocupare, chiar și după ce acționarii au aprobat recent un nou pachet salarial care ar putea valora 878 de miliarde de dolari dacă Tesla îndeplinește anumite obiective.

Curtea Supremă din Delaware a decis că hotărârea din 2024 care a anulat pachetul salarial a fost necorespunzătoare și inechitabilă față de Musk.

Remedierea anulării pachetului salarial „îl lasă pe Musk fără compensație pentru timpul și eforturile sale pe o perioadă de șase ani”, se arată în hotărârea de 49 de pagini emisă vineri.

Pachetul salarial din 2018 valorează acum aproximativ 139 de miliarde de dolari, pe baza prețului acțiunilor Tesla la închiderea tranzacționării vineri, deci cu 83 de miliarde de dolari mai mult

„Pentru Elon, aceasta este o victorie, deoarece obține controlul mai repede”, a declarat Gene Munster, partenerul administrativ al investitorului Tesla Deepwater Asset Management.

Dacă Musk își va exercita toate opțiunile pe acțiuni din pachetul din 2018, participația sa în Tesla va crește de la aproximativ 12,4% la 18,1%.

Acțiunile Tesla au crescut cu aproape 1% în tranzacțiile după închiderea bursei, în urma hotărârii.

Tesla nu a răspuns imediat la o solicitare de declarații, iar Musk a postat pe X că a fost „reabilitat”.

Pachetul salarial era de departe cel mai mare din istorie până când acționarii Tesla au aprobat noul plan salarial în noiembrie.