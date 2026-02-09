VIDEO. AUR nu știe dacă mai condiționează intrarea la guvernare de varianta Călin Georgescu premier. „S-a schimbat conducerea partidului”

Președintele Consiliului Național de Conducere (CNC) al AUR, Petrișor Peiu, și purtătorul de cuvânt al partidului, Ștefăniță Avrămescu, nu au putut spune, concret, întrebați luni de HotNews într-o conferință de presă de la Parlament, dacă mai este Călin Georgescu propunerea AUR pentru funcția de premier.

Anul trecut, George Simion spunea că va susține orice guvernare dacă propunerea de premier va fi Călin Georgescu.

„Ca măsură reparatorie pentru anularea alegerile și pentru ce a pățit domnul Călin Georgescu, eu mi-am anunțat susținerea oricărei formule în varianta în care domnul Călin Georgescu ar fi premierul unei astfel de coaliții. Fără a avea pretenții ca noi (n.red. AUR) să facem parte din respectiva formulă de guvernare”, a spus liderul AUR în 20 octombrie, la Parlament.

Întrebați luni la Parlament de HotNews dacă propunerea pentru funcția de premier a lui Călin Georgescu mai este o condiție pentru a susține o guvernare, reprezentanții partidului nu au oferit un răspuns concret.

„Nu este… Nu știu să am împuternicire să răspund la această întrebare”, a spus Petrișor Peiu, care este numărul 2 în AUR, fiind președintele Consiliului Național de Conducere și liderul senatorilor AUR.

Petrișor Peiu și Ștefăniță Avrămescu s-au contrazis în timpul conferinței de presă

HotNews a insistat pentru a primi un răspuns și l-a întrebat același lucru și pe liderul deputaților AUR, Ștefăniță Avrămescu, prezent de asemena la conferința de presă.

„Ar trebui să discutăm noi în forul partidului și vom anunța”, a răspuns Avrămescu, care este și purtătorul de cuvânt al AUR.

„Deci în prezent nu mai este neapărat o condiție?”, a insistat HotNews.

„Nu s-a schimbat nimic față de anul trecut”, a spus Ștefănță Avrămescu.

Imediat după, Petrișor Peiu l-a contrazis: „S-a schimbat conducerea partidului și ar trebui să existe o discuție în acest sens”.

„Adică eu, personal, sunt surprins de întrebare, că nu știu… Îmi aduc aminte (n.red.: declarația lui George Simion), dar nu există, niciunul dintre noi nu are astăzi un mandat de la forul de conducere al partidului”, a continuat Peiu.

Întrebat dacă în perioada următoare va fi discutată susținerea pentru funcția de premier a lui Călin Georgescu, Peiu a spus: „Dacă este o problemă de interes, sigur că discutăm toate problemele. Nu ne ferim”.

„Încă o dată, nu există niciun fel de propunere acum, după congresul din decembrie. O să discutăm și o să primiți un răspuns. Adică sper să fie de acord și colegii să discutăm”, a mai declarat Petrișor Peiu.

Tot luni, Tribunalul București a decis că judecata în dosarul în care Călin Georgescu este acuzat de propagandă legionară poate începe.