VIDEO „Cel mai distructiv președinte” din istorie. La Munchen, un critic acerb le-a transmis liderilor mondiali că Trump „este temporar”

Gavin Christopher Newsom vorbește la Conferința de Securitate de la München, în Bavaria, pe 13 februarie 2026. FOTO: Matthias Balk / DPA / Profimedia

La München, probabilul candidat democrat la președinția SUA a continuat să poziționeze California – și pe el însuși – ca alternativă la „trumpism”, scrie Politico.

Mesajul lui Gavin Newsom către liderii mondiali adunați în Germania a fost următorul: Este timpul să începem să ne gândim la următorul președinte, notează publicația citată.

„Sper, dacă nu mai pot comunica nimic altceva astăzi, că Donald Trump este temporar”, a declarat guvernatorul democrat al Californiei, în cadrul unei mese rotunde despre schimbările climatice, vineri, la Conferința de Securitate de la München.

„El (Trump, n.r.) va pleca în trei ani”, a adăugat cel care este considerat că va ajunge cel mai probabil candidatul democraților la următoarele alegeri prezidențiale din SUA și care până acum a fost un critic puternic și constant al lui Trump.

Newsom a poziționat de mult timp California ca o contrapondere durabilă la „trumpism”, în special în ceea ce privește politicile climatice pe care California le-a extins pe măsură ce Casa Albă le-a abandonat. Guvernatorul a venit cu un mesaj similar la conferința internațională privind clima, organizată anul trecut în Brazilia, prezentând California ca principalul motor al Americii în domeniul climei, în absența lui Trump.

Deși nu este neobișnuit ca guvernatorii Californiei să folosească influența economică a statului pentru a modela politica climatică globală, lobby-ul lui Newsom pentru statul său servește și ca o promovare pentru el însuși, permițându-i să-și exerseze abilitățile diplomatice, să consolideze relațiile cu șefii de stat și să-și perfecționeze discursul pentru o politică externă post-Trump, mai scrie Politico.

El este unul dintre cei șase potențiali candidați democrați la președinție care contrastează cu critica acerbă a vicepreședintelui JD Vance la adresa continentului european, exprimată la Conferința de Securitate de la Munchen anul trecut.

Vineri, liderii mondiali au sugerat că și ei înțeleg că se apropie o schimbare de leadershhip, deși nu este clar dacă următoarea administrație de la Washington va fi mai receptivă la îngrijorările legate de schimbările climatice.

Întrebat, în dezbaterea la care a participat și Newsom, despre cum să gestioneze retragerea administrației Trump din politicile climatice, ministrul adaptării climatice din Vanuatu a remarcat că alte națiuni sunt deja obișnuite cu alegerile prezidențiale care schimbă relația lor cu Statele Unite.

„Așteptăm ca SUA să revină la masa negocierilor”, a declarat ministrul Ralph Regenvanu. „S-a întâmplat o dată. Cred că se va întâmpla din nou”, a adăugat el.

Trump este „cel mai distructiv președinte” din istorie, afirmă Newsom

În intervenția lui, guvernatorul Californiei l-a criticat dur pe Donald Trump pe scena principală a forumului de securitate, afirmând, printre altele, că actualul președinte al SUA „își dublează prostia”, a relatat și The Guardian.

„Niciodată în istoria Statelor Unite ale Americii nu a existat un președinte mai distructiv decât actualul ocupant al Casei Albe din Washington, DC”, a afirmat Gavin Newsom.

El a mai spus că Trump „încearcă să recreeze secolul al XIX-lea”.

„Demonstrăm pe scară largă că putem implementa, putem concura și putem domina, dar Donald Trump încearcă să întoarcă timpul înapoi”, a adăugat guvernatorul.

Conform lui Newsom, criza climatică îi afectează direct pe americani, deoarece „oamenii ard, se sufocă, se încălzesc; avem simultan secete și inundații, incendii istorice”.

„California este un stat albastru (democrat, n.r.) important, dar are mai mulți republicani decât majoritatea statelor republicane, iar noi am depășit de mult partizanatul în această chestiune, pentru că nu există termometru republican, nu există termometru democratic. Există doar realitatea”, a conchis el.