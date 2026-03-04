VIDEO De ce a ieșit crema emirilor din Dubai la mall în momentul în care țara este atacată de Iran 

Prințul moștenitor al Dubaiului și președintele Emiratelor Arabe Unite au ieșit luni seară la cafea la Dubai Mall, cel mai mare centru comercial din Dubai, la scurt timp după atacuri ale Iranului care au vizat orașul și regiunea Golfului, transmite tabloidul britanic Daily Mail.

Imagini cu președintele Mohammed bin Zayed, în vârstă de 64 de ani, și prințul moștenitor Hamdan bin Mohammed Al Maktoum, în vârstă de 43 de ani, în timp ce se plimbau prin Dubai Mall, situat lângă Burj Khalifa, au apărut pe rețelele sociale și au devenit rapid virale.

Într-un videoclip, aceștia au fost surprinși în timp ce savurau o cafea și produse de patiserie împreună cu alte personalități emirateze la cafeneaua Cipriani Dolci.

A remarkable moment at Dubai Mall as His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan and His Highness Sheikh Hamdan bin Mohammed made a special appearance, inspiring visitors and uplifting Dubai’s spirit.#EmiratesNews #DubaiOneTv #UAE #Dubai #News pic.twitter.com/P7qvF5sXC8 — Emirates News (@Emirates_News) March 2, 2026

Un alt videoclip i-a arătat pe lideri și anturajul lor plimbându-se relaxat prin mall-ul aglomerat, înainte ca o fetiță entuziasmată să alerge spre ei.

Președintele EAU a îmbrățișat-o imediat pe fetiță, apoi a făcut o fotografie cu ea și i-a sărutat mâna.

رئيس دولة الإمارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد في دبي مول قبل قليل



UAE President HH Sheikh Mohammed bin Zayed at Dubai Mall a short while ago pic.twitter.com/7Kbrt2eOAi — Nasser Al Shaikh ناصر الشيخ (@NAlShaikh) March 2, 2026

Un al treilea clip a arătat un bărbat din Ghana care s-a apropiat de președinte pentru a-l saluta și a-i strânge mâna, înainte de a-l lăuda pe lider pentru „țara sa foarte sigură”.

Când bărbatul i-a spus că este din Ghana, liderul EAU i-a transmis: „Bucurați-vă de șederea dumneavoastră, distrați-vă bine”.

🇦🇪#UAE’s President Sheikh Mohammed bin Zayed and Sheikh Hamdan bin Mohammed, Crown Prince of #Dubai, toured a shopping mall in Dubai following #Iran’s attacks targeting the country amidst the ongoing conflict with #USA–#Israel. The Dubai government says: "Do not worry, the UAE… pic.twitter.com/Le3oTBFRDm — Royal World Thailand 🇹🇭 (@rwthofficial) March 4, 2026

Today, 2 March 2026, H.H. Sheikh Mohammed bin Zayed visited Dubai Mall, sending a powerful message of confidence and reassurance. Despite the Iranian drones and ballistic missiles that were successfully intercepted, the UAE remains safe, resilient, and firmly committed to… pic.twitter.com/Wlk0qg9cvk — Abdulrahman Alhaddadi (@amk5004) March 2, 2026

Biroul de presă din Dubai a postat, de asemenea, fotografii cu președintele și prințul moștenitor la mall pe canalele lor de socializare, însoțite de mesaje liniștitoare: „Conducerea rămâne aproape de popor”.

Drone și rachete asupra Dubaiului

Ieșirea la mall a liderilor EAU a venit la doar câteva ore după ce explozii puternice au fost auzite în Dubai și în alte orașe din Golf, în timp ce Teheranul a lansat atacuri ca răspuns la moartea liderului suprem Ali Khamenei, ucis în atacul lansat sâmbătă de SUA-Israel asupra Iranului.

Patru persoane au fost rănite când hotelul Fairmont de cinci stele din Palm Jumeirah a fost incendiat sâmbătă, după ce a fost lovit de o rachetă iraniană.

Resturile rachetelor au lovit până acum repere importante, inclusiv Aeroportul Internațional Dubai, Hotelul Burj Al Arab și Portul Jebel Ali, în timp ce apărarea aeriană lucrează pentru a intercepta atacurile.

Burj Khalifa, cea mai înaltă clădire din lume, a fost evacuată din cauza temerilor că ar putea fi o țintă, iar unii turiști s-au ascuns în subsoluri, pe măsură ce panica se răspândea în oraș, notează Daily Mail.