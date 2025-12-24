VIDEO „Dezastru” pe principala autostradă din Italia, după ce o cisternă plină cu GPL a explodat. Trafic paralizat înaintea Crăciunului
O cisternă încărcată cu GPL a explodat marți după-amiază pe autostrada A1, principala autostradă din Italia, care leagă Milano de Napoli și traversează centrul peninsulei, după ce a fost implicată într-un accident rutier, potrivit presei locale.
Accidentul grav a avut loc în apropiere de Teano, când o cisternă care transporta GPL s-a ciocnit cu un camion care transporta automobile, a luat foc iar ulterior rezervorul a explodat, conform Il Mattino și Corriere della Sera.
Deși deflagrația a fost extrem de violentă, autoritățile au anunțat că nu au fost persoane rănite.
Zona a fost evacuată datorită intervenției a trei pompieri aflați în timpul liber, care, observând flăcările, au alertat imediat colegii din cadrul comandamentului din apropiere și au dispus evacuarea zonei, inclusiv a două parcări. Salvatorii au descris situația drept „un dezastru”.
Teano (CE), Dopo un tamponamento tra mezzi pesanti lungo autostrada #A1, #incendio a una cisterna di GPL: i #vigilidelfuoco hanno evacuato l’area, compresi due autogrill, successivamente l’esplosione. In corso messa in sicurezza e bonifica area [#23dicembre 20:30] pic.twitter.com/lKevKsNHbH— Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) December 23, 2025
Unda de șoc provocată de explozie a spart geamurile unui restaurant, a provocat ravagii în incintă și a avariat carosabilul. Circulația a fost închisă temporar timp de mai multe ore pe ambele sensuri.
Incidentul a paralizat una dintre cele mai importante artere rutiere ale Italiei chiar în Ajunul Crăciunului, când mii de oameni se deplasau spre case sau în vacanță.
Poliția Rutieră din Caserta a efectuat cercetări până târziu în noapte, după ce pompierii au securizat zona.
Cei doi șoferi implicați, aflați în stare de șoc, au fost audiați, iar anchetatorii urmează să stabilească cum s-a petrecut accidentul și să verifice starea tehnică a vehiculelor.
În mediul online a circulat și un videoclip care surprinde incendiul și momentul exploziei.