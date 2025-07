VIDEO Dragoș Anastasiu, despre calitatea din dosarul DNA: „Nu am mințit când am spus că am fost martor. Partenerul meu a făcut denunțul”

Dragoș Anastasiu a declarat, duminică, în conferința de presă în care și-a anunțat demisia din funcția de vicepremier, că partenerul său de afaceri a fost cel care a depus denunțul în dosarul penal care a dus condamnarea inspectoarei ANAF Angela Burlacu la 5 ani și 2 luni de închisoare.

„Cu privire la calitatea mea s-a născut o dispută, care din punctul meu de vedere este una juridică, dacă am fost martor sau am fost denunțător, sau am fost martor denunțător etc., etc. Eu vă spun ce știu eu, interpretări juridice nu pot și nici nu vreau să fac, e treaba altora. Nu eu am semnat un denunț. Eu am fost martor și așa se vede în tot rechizitoriul și în tot ce găsiți despre acest dosar. Eu nu am mințit când am spus că am fost martor”, a declarat Dragoș Anastasiu.

El a spus că denunțul a fost depus de partenerul său de afaceri.

„Că de aici încolo există interpretări, că se asimilează declarații ș.a.m.d., nu vreau să contrazic, foarte posibil, dar asta a fost ce am știut eu, ce am făcut eu. Partenerul meu a semnat contractul, a făcut denunțul. Eu am știut în primă fază, a fost o lungă perioadă de timp în care n-am avut date suficiente, n-am avut date – și, când le-am avut pe toate, am făcut pasul spre a spune adevărul”, a conchis Dragoș Anastasiu.

În conferința de presă de duminică, care a durat mai bine de o oră, Dragoș Anastasiu a vorbit despre contextul în care, timp de opt ani, în perioada 2009-2017, compania sa a mituit o angajată ANAF.

Precizările referitoare la calitatea sa din dosar au fost făcute în contextul în care, într-un răspuns vineri pentru G4Media și într-un comunicat de sâmbătă, DNA a transmis că Anastasiu și partenerul său de afaceri au avut calitatea de „martor-denunțător”, contrar afirmațiilor făcute anterior de Anastasiu și de purtătoarea de cuvânt a Guvernului, care spuneau că acesta a fost doar martor în dosar.