VIDEO Erupție spectaculoasă a vulcanului Etna. Aeroportul din Catania a fost închis

Muntele Etna a erupt peste noapte, provocând închiderea aeroportului din Catania, pe coasta estică a Siciliei, a raportat joi Institutul Italian de Geofizică şi Vulcanologie (INGV), informează DPA, preluată de Agerpres.

Etna a expulzat un imens nor de cenuşă şi gaze vulcanice până la o înălţime de 9.500 de metri.

Autorităţile aeroportului din Catania au anunţat că au suspendat operaţiunile până la ora 18:00 (16:00 GMT). Potrivit acestora, particule de cenuşă au acoperit avioanele şi pistele, făcându-le inutilizabile.

Serviciile normale vor fi reluate odată ce infrastructura va deveni din nou operabilă, au precizat autorităţile aeroportuare.

„Pasagerii sunt rugaţi să nu se deplaseze la aeroport înainte de a verifica starea zborului lor”, a indicat aeroportul din Catania, adăugând că întârzierile pot fi considerabile.

