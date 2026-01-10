VIDEO Eveniment fără precedent cu „avionul apocalipsei” din flota SUA

Pentru prima dată în peste o jumătate de secol de funcționare, avionul Boeing E-4B Nightwatch, cunoscut sub numele de „avionul apocalipsei” din flota aeriană a Statelor Unite, a aterizat pe un aeroport civil important – Aeroportul Internațional Los Angeles, scrie Il Messaggero. Apariția aeronavei a generat semne de întrebare, scrie și The Mirror.

Este un eveniment excepțional pentru una dintre cele mai secrete și strategice aeronave din flota SUA, concepută pentru a asigura continuitatea comenzii guvernului SUA în caz de război nuclear sau urgențe naționale grave, conform Il Messaggero.

E-4B Nightwatch, bazat pe un Boeing 747 puternic modificat, a ajuns pe Aeroportul Internațional din Los Angeles joi seară și a rămas peste noapte acolo, ceea ce este fără precedent în cei 51 de ani de funcționare.

The “Doomsday Plane” was on the move! The Boeing 747 E-4B Nightwatch departed LAX around 2:30pm PST Friday, followed by a C-17, as seen live on Airline Videos Live on January 9th, 2026. pic.twitter.com/LqvzhFcEXh — AIRLINE VIDEOS (@airlinevideos) January 9, 2026

Vineri, 9 ianuarie, în jurul orei 14:30, ora locală, avionul a decolat de pe Aeroportul Internațional din Los Angeles. Câteva momente mai târziu, un Boeing C-17 Globemaster III a decolat și el pe aceeași rută. Secvența decolării a fost documentată de observatori de la aeroport și de canale YouTube specializate în trafic aerian militar, scrie Il Messaggero.

De ce se afla „Avionul apocalipsei” în Los Angeles, nefiind anunțată oficial nicio urgență?

Il Messaggero scrie că la bordul avionului se afla secretarul american al apărării, Pete Hegseth, alături de jurnaliști acreditați la Pentagon.

Misiunea ar fi fost legată de angajamente instituționale și de vizite în zona Los Angeles, desfășurate între joi și vineri, context care ar explica utilizarea unui aeroport civil, în locul unei baze militare cu nivel ridicat de securitate.

Un avion unic în lume

E-4B Nightwatch este conceput pentru a rămâne în aer perioade extrem de îndelungate, datorită capacității de realimentare în zbor, pentru a rezista impulsurilor electromagnetice și pentru a funcționa ca centru de comandă aerian pentru președintele Statelor Unite, secretarul Apărării și Statul Major.

Tocmai din aceste motive, aeronava operează aproape exclusiv de pe baze militare strict securizate. Aterizarea pe un aeroport civil din Los Angeles reprezintă, prin urmare, un eveniment fără precedent, care a atras imediat atenția analiștilor militari și observatorilor internaționali.