VIDEO Hamas publică un videoclip cu ostatici, în timp ce Israelul bombardează un bloc turn din Gaza / Imagini puternice

Hamas a publicat, vineri, un videoclip cu doi ostatici israelieni capturaţi la festivalul de muzică din Israel din octombrie 2023 la care gruparea islamistă palestiniană a lansat atacul soldat cu peste 1.200 de morți. Unul dintre osttici spune că este ţinut în oraşul Gaza, unde Armata israeliană a lansat o ofensivă majoră, scrie Reuters. Tot vineri, Israelula bombardat un bloc turn din vestul oraşului Gaza, iar imaginile arată cum clădirea este pusă la pământ.

Guy Gilboa-Dalal şi Alon Ohel sunt două dintre cele 48 de persoane care sunt încă ţinute captive de Hamas în Gaza, dintre care despre 20 se crede că ar fi încă în viaţă, scrie News.ro, citând Reuters.

Militanţii palestinieni au dus 251 de ostatici în enclavă după atacul asupra comunităţilor din sudul Israelului, din octombrie 2023, când au ucis aproximativ 1.200 de persoane, declanşând războiul. De atunci, peste 64.000 de palestinieni au fost ucişi în Gaza, potrivit autorităţilor locale, o mare parte a enclavei fiind în ruine, iar locuitorii săi confruntându-se cu o criză umanitară.

Videoclipul a fost editat şi îl prezintă pe Gilboa-Dalal, cu o figură epuizată, vorbind timp de aproximativ trei minute şi jumătate. Videoclipul este datat 28 august, iar într-o secvenţă ostaticul apare într-o maşină. El spune că este ţinut în oraşul Gaza împreună cu alţi ostatici şi că se teme să nu fie ucis în urma ofensivei israeliene asupra oraşului.

În vârstă de 24 de ani, Gilboa-Dalal pare să se afle pe bancheta din spate a unei maşini care circulă. Pe măsură ce maşina trece pe lângă clădiri, el identifică una dintre ele ca aparţinând Crucii Roşii.

La un moment dat, se vede şi Ohel, în vârstă tot de 24 de ani.

First filmed proof of life after 700 days: Palestinian factions in Gaza released a video showing Israeli hostages Alon Ahel and Guy Gilboa Dalal. It is unknown when the footage was recorded or whether they are still alive.

Hamas a refuzat să permită Crucii Roşii să vadă ostaticii.

Discurs dictat

Reuters precizează că nu a putut stabili când a fost înregistrat videoclipul.

Gilboa-Dalal a apărut într-un videoclip al Hamas şi în februarie, fiind forţat să privească eliberarea altor ostatici în cadrul unui armistiţiu temporar. Ostaticii care au fost filmaţi în videoclipuri similare şi care au fost eliberaţi de atunci au declarat că li s-a dictat ce să spună.

Human Rights Watch a condamnat Hamas şi un alt grup militant din Gaza pentru difuzarea videoclipurilor cu ostaticii, calificând acest lucru drept un tratament inuman care constituie o crimă de război.

Oficialii israelieni au descris videoclipurile drept război psihologic.

Vineri, Netanyahu a declarat că este vorba despre „propagandă crudă”.

Zeci de mii de israelieni au organizat demonstraţii săptămânale pentru a cere încetarea războiului şi eliberarea ostaticilor. Vineri, sute de persoane s-au adunat într-o piaţă publică din Tel Aviv pentru a marca 700 de zile de la capturarea ostaticilor.

După difuzarea videoclipului, liderul opoziţiei israeliene, Yair Lapid, a îndemnat negociatorii israelieni să reia discuţiile pentru un acord de eliberare a ostaticilor. Ostaticii puși în libertate până acum au fost eliberați în urma negocierilor diplomatice mediate de Statele Unite şi statele arabe, dar ultima rundă de discuţii a eşuat în iulie.

Cu toate acestea, ministrul de extremă dreapta al Securităţii Naţionale, Itamar Ben-Gvir, a declarat că Israelul ar trebui să răspundă prin ocuparea completă a Gazei.

Conducerea militară israeliană l-a avertizat pe Netanyahu să nu extindă războiul, potrivit oficialilor israelieni. Familiile ostaticilor israelieni şi susţinătorii lor se tem că atacul ar putea pune în pericol captivii.

Hamas a declarat că va elibera unii ostatici în schimbul unui armistiţiu temporar, în timp ce Netanyahu insistă pentru un acord „totul sau nimic” cu Hamas, care să prevadă eliberarea tuturor ostaticilor şi predarea lor.

Bloc turn, pus la pământ de armata israeliană

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a ordonat armatei, luna trecută, să captureze cel mai mare centru urban din Fâşia Gaza, oraşul Gaza, atacând ceea ce guvernul numeşte ultimul bastion al Hamas. Un purtător de cuvânt al armatei israeliene a declarat, joi, că acum controlează 40% din oraş. Înainte de război, acolo locuiau aproximativ un milion de oameni. Armata controlează aproximativ 75% din întreaga enclavă Gaza.

Vineri, Armata israeliană a bombardat o clădire înaltă din vestul oraşului Gaza, despre care a spus că era folosită de Hamas şi că civilii fuseseră avertizaţi în prealabil. Armata nu a furnizat nicio dovadă că militanţii foloseau clădirea, notează Reuters.

Administraţia clădirii a emis o declaraţie în care spune că aceasta era folosită pentru palestinienii strămutaţi din cauza războiului, negând că ar fi fost folosită pentru altceva decât scopuri civile.

Imaginile au arătat momentul în care clădirea este lovită, prăbuşindu-se la câteva secunde după impact şi provocând norii groşi de fum care s-au răspândit peste taberele de corturi din apropiere, unde se adăposteau palestinienii.

În întreaga Fâşie Gaza, 30 de palestinieni au fost ucişi de armată vineri, dintre care 20 în oraşul Gaza, a declarat Ministerul Sănătăţii din Gaza.

Armata a lansatatacuri intense asupra oraşului timp de săptămâni, avansând prin suburbii, iar săptămâna aceasta forţele se aflau la câţiva kilometri de centrul oraşului.

Ministrul apărării, Israel Katz, a declarat vineri că operaţiunile militare se vor intensifica până când Hamas va accepta condiţiile Israelului pentru încheierea războiului: eliberarea ostaticilor şi dezarmarea. În caz contrar, grupul va fi distrus, a spus el.