VIDEO Imagini uluitoare pe aeroportul din Cluj-Napoca. Cum au reușit piloții să aterizeze avioanele pe cod portocaliu de vânt

Piloții care au aterizat duminică pe Aeroportul din Cluj-Napoca, județ aflat sub cod portocaliu de vânt puternic, au folosit o metodă specială pentru a aduce aeronavele în siguranță la sol, scrie presa locală și Digi 24.

La Cluj, rafalele de vânt au atins duminică viteze cuprinse între 70 și 90 km pe oră, astfel că aterizările avioanelor pe aeroportul clujean au necesitat un nivel ridicat de atenție din partea piloților și a personalului de control aerian.

Piloții au aplicat tehnica numită „crabbing”. Aceasta presupune orientarea avionului cu botul ușor spre direcția din care bate vântul, pentru a compensa deviația produsă de acesta, potrivit clujenii.ro.

În faza finală a aterizării, chiar înainte de contactul cu pista, aeronava este aliniată cu axul pistei, moment care necesită o coordonare extrem de precisă între comenzile avionului și o evaluare constantă a rafalelor, mai precizează sursa citată.

Imagini cu aterizările spectaculoase ale unor aeronave pe pista Aeroportului Internațional „Avram Iancu” Cluj-Napoca au fost publicate pe 28 decembrie pe platforma online dedicată pasionaților de aviație, Cluj Spotting.

,,Aterizări spectaculoase, tehnica „crabbing” și multă măiestrie de pilotaj pe pista 25 de la #CLJ, în condițiile în care METAR-ul indică un vânt de 21 de noduri, cu rafale de până la 31 de noduri Pasagerii așezați pe partea stângă au privilegiul de a vedea pista pe care se aterizează”, au transmis cei de la Cluj Spotting.

Directorul Aeroportului a transmis că, chiar și în condiții de vânt puternic, traficul s-a desfășurat în condiții de maximă siguranță, iar piloții nu au refuzat aterizarea.

„Toate aterizările și decolările au fost efectuate în condiții de siguranță. Traficul nu a fost afectat din cauza vântului. Rafalele au avut o intensitate mai mare însă decât de obicei”, a declarat, pentru Digi24, David Ciceo, directorul Aeroportului de la Cluj. Totoadată, el a dat asigurări că pasagerii nu s-au aflat însă în pericol, iar programul zborurilor nu a fost afectat.