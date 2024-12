VIDEO Ciocniri violente la Tbilisi, unde mii de georgieni au ieșit din nou în stradă după ce guvernul a înghețat negocierile de aderare la UE

Mii de manifestanţi au ieşit din nou în stradă sâmbătă seara la Tbilisi, capitala Georgiei, pentru a treia seară consecutivă de proteste împotriva guvernului, pe care opoziţia îl acuză că deviază de la ambiţia fostei republici sovietice din Caucaz de a adera la UE, relatează agențiile AFP, Reuters şi Agerpres.

Ciocniri între manifestanţii pro-UE şi poliţie

În faţa parlamentului, la Tbilisi, au izbucnit ciocniri între poliţişti şi manifestanţii pro-europeni care protestează, pentru a treia seară consecutiv, faţă de decizia guvernului de a amâna pentru 2028 discuţiile privind aderarea ţării la UE, relatează AFP.

Poliţişti mascaţi, în echipament antirevoltă, au tras gloanţe de cauciuc, gaze lacrimogene şi au folosit tunuri cu apă pentru a dispersa manifestanţii care aruncau artificii, potrivit unui jurnalist al AFP care a văzut flăcări în spatele unei ferestre a clădirii.

🇬🇪✊💥 Tbilisi – Protesters are dispersed from Rustaveli Avenue. Police used tear gas against people again. Fireworks continue to fly.



🎦 Fedor Khudokormov for Paper Kartuli 1/ pic.twitter.com/j00mRHaiAC — LX (@LXSummer1) November 30, 2024

❗️❗️❗️Tbilisi has become a battleground with clashes erupting at multiple locations. The police, who emerged from Freedom Square, are facing significant resistance from citizens, who are using fireworks, stones, and physical confrontations.#Georgia #Protests #Tbilisi #Clashes pic.twitter.com/Os5xuZRilu — The Popsicle Protector (@PopsicleProtect) November 30, 2024

Străzile din centrul capitalei, în apropiere de clădirea parlamentului, erau pline de manifestanţi sâmbătă seara, dintre care mulţi arborau drapele ale UE şi ale Georgiei.

Manifestaţiile de joi şi vineri de la Tbilisi şi din alte oraşe au fost dispersate în forţă de poliţie, care a anunţat că au fost arestate pentru „nesupunere şi vandalism” aproape 150 de persoane şi că cel puţin 42 de poliţişti au fost răniţi.

#Tbilisi Now: Barricades have been erected to block riot police and special forces from coming from Liberty Square pic.twitter.com/aA4Lz9d0eQ — Katie Shoshiashvili (@KShoshiashvili) November 30, 2024

Ţara din Caucaz este pradă tensiunilor de când partidul de guvernământ Visul Georgian şi-a proclamat victoria în alegerile de la sfârşitul lunii octombrie, despre care opoziţia şi preşedinta Salome Zurabişvili spun că au fost viciate de fraudă.

„Parlamentul este ilegitim”

Sâmbătă, preşedinta Zurabişvili a declarat într-un briefing că parlamentul este ilegitim în urma alegerilor şi a asigurat că nu intenţionează să se retragă din funcţie înainte de încheierea mandatului, la sfârşitul acestui an, subliniind că singura instituţie legitimă din ţară rămâne preşedinţia.

La rândul său, premierul Irakli Kobahidze a afirmat sâmbătă că statul nu va permite desfăşurarea unei revoluţii.

„În Georgia nu se poate realiza scenariul Maidan. Georgia este un stat, iar statul, desigur, nu va permite acest lucru”, a spus premierul, citat de media georgiene.