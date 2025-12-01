VIDEO Nicușor Dan, la recepția de Ziua Națională: „Trăim mai prost decât anul trecut, dar trăim mult mai bine decât acum 20 de ani”

Președintele Nicușor Dan a enumerat, în discursul de la recepția de Ziua Națională de la Palatul Cotroceni, o serie de „adevăruri despre România”, în care a menționat deficiențele statului român. Astfel, șeful statului a spus că România rămâne o țară coruptă chiar dacă nu la același nivel ca acum 20 de ani, iar românii trăiesc mai prost ca anul trecut, deși mai bine ca acum 20 de ani.

În discursul susținut în Sala Unirii, în fața invitaților la recepție, a menționat neajunsurile statului român de astăzi, printre care a menționat corupția, deficitul comercial al țării, starea educației și rezultatele slabe ale banilor investiți în sistemul de sănătate. Însă pentru fiecare dintre acestea a evocat și realizările din ultimii 20 de ani, care au făcut ca românii să trăiască mai bine decât în urmă cu două decenii.

Principalele declarații ale președintelui Nicușor Dan:

„Celebrăm un moment istoric în care un vis de generații s-a împlinit și asta înseamnă că nu venim de nicăieri, că a existat o societate care și-a canalizat energia pentru un ideal și că asta ne obligă pe noi să fim la înălțimea a ceea ce au făcut.

Trăim mai prost decât anul trecut, dar mult mai bine decât acum 20 de ani și decât mulți oameni din țări vecine nouă. România este o țară coruptă și românii au dreptate când spun că nu văd o voință a statului de a lupta cu corupția. Totuși suntem mai puțini corupți de acum 20 de ani. Toată corupția din toată această perioadă ne-a ținut înapoi, puteam sa fim mult mai bine. În ultimele luni nu am văzut corupție la vârful statului român.

Avem multe zone de excelență în educație, dar în ansamblu sistemul de educație este slab sau foarte slab și asta o să ne creeze probleme pe viitor. Acum un an România a anulat alegeri și asta a creat un dubiu cu privire la democrația din România și printre români și printre partenerii noștri.

Suntem membri ai UE și astfel România a primit 100 de miliarde de euro însă au fost cazuri când vocea ei nu s-au auzit în interiorul Uniunii, cum a fost cazul Schengen când țara noastă a fost nedreptățită.

Avem 5 milioane de români care au plecat din România, dar ei sunt un potențial uriaș pentru noi dacă vom avea o relație bună cu ei. Avem o administrație depășită, care nu ține pasul cu societatea.

Toate lucrurile pe care le am spus sunt adevăruri despre România. Cel mai simplu pentru un politician e să ia 2 sau 3 să le facă sloganuri și să defileze cu ele. Din păcate spațiul nostru public e poluat de această revărsare de sloganuri, unele provocând urlete sau țipete. Să coborâm toti nivelul vocii, să discutăm cu calm și echilibru, să discutăm cu calm problemele pe care socialetate le are. Vă invit sa ne ascultăm unii pe alții, dincolo de zgomotul inevitabil ne vom găsi un punct comun. Trăim o perioadă în care doar națiunile care reușesc să aibă o solidaritate interioară reușesc să progreseze. Vă invit pe toți să continuați să credeți în România.”