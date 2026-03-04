VIDEO „Numai în 2025, au fost lansate peste 1 milion de proiecte, dintre care numai 20% au avut parte de un audit de evaluare a securității. Nu există suficientă expertiză”. Doi hackeri antrenează agenți AI pentru a găsi vulnerabilități

„Trendul printre hackeri pare să încline tot mai mult înspre partea de prompt engineering. Și anume observăm că foarte mulți hackeri sunt în stare să dezvolte soluții cu ajutorul cărora vor identifica, folosind LLM-uri, vulnerabilități foarte rapid”, spune Fineas Silaghi, hacker etic co-fondator și CEO al AISafe Labs, o platformă de agenți cu inteligență artificială care pot testa aplicații web pentru vulnerabilități în cod sau în interfață, la noul episod din podcastul „AI Business, AI Parte”.

Citește mai departe pe StartupCafe…