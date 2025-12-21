VIDEO Statele Unite au interceptat un petrolier în apropierea Venezuelei / „Vă vom găsi și vă vom opri”

Statele Unite au interceptat un petrolier în largul coastelor Venezuelei, în apele internaționale, a confirmat sâmbătă secretarul american pentru Securitate Internă, Kristi Noem. Acțiunea vine la doar câteva zile după ce președintele american Donald Trump a anunțat o „blocadă” împotriva tuturor petrolierelor sancționate care vin și pleacă din Venezuela, notează Reuters.

Este a doua oară în ultimele săptămâni când Statele Unite au luat măsuri contra unui petrolier în apropierea Venezuelei, totul pe fondul unei importante concentrări militare americane în regiune.

Noem a confirmat că Paza de Coastă a interceptat un petrolier care a acostat ultima dată în Venezuela.

„Statele Unite vor continua să urmărească transporturile ilegale de petrol sancționat, care sunt folosite pentru a finanța narcoterorismul în regiune”, a declarat ea într-o postare pe rețelele de socializare. „Vă vom găsi și vă vom opri”, a adăugat ea.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Anna Kelly, a afirmat că petrolierul transporta petrol aflat sub sancțiuni.

„Era o navă cu pavilion fals care opera ca parte a flotei din umbră venezuelene pentru a trafica petrol furat și a finanța regimul narcoterorist Maduro”, a scris ea pe X.

Reacția Venezuelei: „Un act grav de piraterie internațională”

Guvernul venezuelean a calificat interceptarea petrolierului drept „un act grav de piraterie internațională”.

Venezuela „denunță și respinge furtul și deturnarea unei noi nave private care transporta petrol, precum și dispariția forțată a echipajului său, comise de personalul militar al Statelor Unite ale Americii în apele internaționale”, se arată în declarație.

Caracas a declarat că acțiunile vor fi raportate Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite, altor organizații multilaterale și guverne.

Compania britanică de gestionare a riscurilor maritime Vanguard a afirmat că se crede că a fost vorba de nava Centuries, sub pavilion panamez, care a fost interceptată la est de Barbados, în Marea Caraibelor.

Jeremy Paner, partener la firma de avocatură Hughes Hubbard din Washington, D.C. și fost anchetator OFAC, a spus că nava nu era sub sancțiunile SUA.

„Confiscarea unei nave care nu este sancționată de SUA marchează o intensificare a presiunii exercitate de Trump asupra Venezuelei. De asemenea, este în contradicție cu declarația lui Trump potrivit căreia SUA vor impune un blocaj asupra tuturor petrolierelor sancționate”, a declarat Paner.