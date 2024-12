Călin Georgescu, despre judecătoarea care analizează contestația sa la anularea alegerilor: „Poate să devină unul din marii eroi ai acestei ţări”

Curtea de Apel București a amânat luni seară pronunţarea unei decizii pe contestaţia depusă de Călin Georgescu în legătură cu anularea alegerilor prezidenţiale. Georgescu a susţinut că, dacă judecătoarea care are de soluţionat acest dosar va face un „salt în conştiinţă”, magistratul „poate să devină unul din marii eroi ai acestei ţări”.

„Eu i-am sugerat acest lucru, fiecare femeie la rândul ei, şi ca mamă, este leoaică, aşa că am credinţa să spun că, dacă saltul în conştiinţă va fi al ei, poate să devină unul din marii eroi ai acestei ţări. Contează conştiinţa ei”, a afirmat Călin Georgescu, citat de News.ro.

Procesul de la Curtea de Apel a început în jurul orei 14.00, Georgescu fiind aşteptat pe treptele din faţa sediului instanţei de peste o mie de susţinători.

Curtea a anulat, după o ședință de circa șase ore, pronunțarea în acest caz până la soluționarea cererii de recuzare a judecătoarei Cristina Ardeleanu. Avocaţii lui Georgescu au cerut recuzarea judecătoarei, pe motiv că ea nu ar fi imparţială, deoarece este soţia unui procuror care lucrează la Direcţia Naţională Anticorupţie.

Instanţa ar urma să se pronunţe marţi.

Georgescu spune că „nu există dovezi” împotriva sa

La ieșirea din sediul CAB, Georgescu a declarat că „nu există dovezi” împotriva sa, iar Curtea a decis că în cel mai scurt timp va da un verdict.

„Vreau să le mulţumesc românilor care au stat şi aşteptat această decizie de astăzi, care au stat în frig, au răbdat. După 35 de ani, sunt convins că merită ca în România să existe dreptate. Am asistat siderat la faptul că niciunul dintre pârâţi nu a avut niciun fel de dovadă, niciuna, zero. Au declinat orice clauză procedurală, deci declină şi prezenţa lor aici. Dincolo de asta, acum câteva zile, fostul preşedinte Klaus Iohannis a declarat singur că nu există nicio dovadă, există doar suspiciuni. Prin urmare, pe tot ce s-a discutat astăzi, Curtea a decis că, în cel mai scurt timp, se va da verdictul, la o dată pe care o vom avea cât de repede cu putinţă. Aşteptăm o cauză dreaptă şi precisă pentru demnitatea şi onoarea poporului român. Mulţumesc din suflet pentru tot ce s-a întâmplat până astăzi, mulţumesc poporului român care este prezent în număr atât de mare (…) Deja am făcut istorie, pentru că modul de unitate a poporului român a dovedit asta. Sper într-o justiţie profesională şi nu într-o justiţie politică”, a declarat Georgescu.

Marina Alexandru, unul dintre avocaţii care au reprezentat interesele lui Călin Georgescu în acest proces, a afirmat că aşteaptă ca instanţa să pronunţe asupra cererilor de recuzare, apoi aşteaptă pronunţarea.