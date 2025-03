VIDEO Un nou protest masiv în Serbia, la exact patru luni de la tragedia din Novi Sad

Mii de protestatari au ieșit în stradă sâmbătă la Nis, oraș din sudul Serbiei, în cea mai recentă manifestație anticorupție condusă de studenți din valul generat de tragedia care s-a produs în gara din Novi Sad în noiembrie 2024, transmite AFP.

În noiembrie, acoperișul gării din Novi Sad s-a prăbușit în ciuda recentelor lucrări de renovare a clădirii, iar incidentul s-a soldat cu moartea a 15 persoane și a declanșat o adevărată furie națională împotriva corupției și a unei presupuse lipse de supraveghere a proiectelor de construcții.

„Sper la justiție”, a declarat Emilia Jovanovic, o studentă în vârstă de 21 de ani, pentru AFP.

Încă de dimineață, locuitorii din Nis au instalat tarabe improvizate pe străzile orașului, oferind mâncare și băuturi răcoritoare mulțimilor de oameni care treceau prin zonă, cu steaguri, vuvuzele și bannere împotriva corupției.

„Așteptăm schimbare”, a spus și Aleksandar Arandjelovic, un avocat în vârstă de 34 de ani, pentru AFP. „Admirăm această energie incredibilă”, a adăugat el.

La ora locală 11:52 AM, momentul în care s-a produs tragedia din Novi Sad cu exact patru luni în urmă, protestatarii s-au adunat în piața centrală din Nis pentru a le aduce un omagiu victimelor, organizând 15 minute de reculegere.

Apoi, în oraș a început să răsune muzica, iar în difuzoare se auzeau inclusiv scandări ca „Serbia s-a ridicat”.

„Ceea ce contează pentru mine este că ne-am adunat aici cu toții împreună pentru ceva mai mare, pentru a ne sprijini unii pe alții și pentru a persevera până la capăt”, a afirmat Ivan Macovic, un student în vârstă de 21 de ani din Kragujevac, pentru AFP.

#BREAKING #Serbia JUST IN: Take a look at the scale of the massive protests underway in Niš, Serbia.https://t.co/HPkWgcKImS pic.twitter.com/4RgUkkvvGN