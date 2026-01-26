Vremea azi, 26 ianuarie. Ploi în toată țara, dar temperaturile sunt diferite de normalul perioadei

Vremea este închisă luni, 26 ianuarie, cu ploi în toate regiunile, în timp ce la munte va fi lapoviță. În același timp, se încălzește pe parcursul zilei, iar temperaturile sunt chiar peste normalul perioadei din calendar, potrivit prognozei emise de ANM.

Potrivit ANM, luni, vremea va fi în general închisă, dar cu valori termice peste mediile climatologice specifice perioadei în majoritatea zonelor. Temporar va ploua în toate regiunile, iar la munte vor fi precipitații mixte. Acestea vor fi însemnate cantitativ în sudul Banatului, în nordul Olteniei și al Munteniei, precum și în zona Carpaților Meridionali, Occidentali și de Curbură, unde vor favoriza topirea stratului de zăpadă.

În aceste zone, se vor acumula 20…35 l/mp și local peste 40 l/mp, iar la altitudini în general de peste 1700 m se va depune strat de zăpadă de 20…30 cm și vântul va avea intensificări cu viteze de 70…90 km/h, temporar viscolind ninsoarea și determinând scăderea vizibilității sub 100 m.

În restul teritoriului vântul va sufla slab și moderat, pe alocuri cu intensificări de 30…50 km/h în sud-vest, sud-est și centru. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 3 și 13 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 0 și 5 grade. Pe areale mici, îndeosebi dimineața și noaptea, va fi ceață.

Vremea la București

Și în Capitală, ANM anunță că temperaturile vor crește și se vor situa mult peste cele specifice perioadei. Cerul va fi noros și va ploua moderat cantitativ (10…20 l/mp), iar vântul va sufla moderat (viteze de 35…40 km/h).

Temperatura maximă va fi de 10…12 grade, iar cea minimă de 3…4 grade.