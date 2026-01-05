Xi Jinping acuză „acțiunile unilaterale care afectează grav ordinea internațională”. Prima reacție a liderului Chinei, după capturarea lui Maduro

Beijingul, un aliat al regimului de la Caracas, a reacționat deja cu duritate, cerând SUA să îl elibereze pe liderul venezuelean, scrie Reuters.

Președintele chinez Xi Jinping a declarat luni că lumea „trece printr-o perioadă de turbulențe și schimbări”, menționând că „acțiunile unilaterale și intimidante afectează grav ordinea internațională”, potrivit postului public de televiziune CCTV, citat de CNN.

Fără a menționa Statele Unite sau Venezuela, Xi a spus că „toate țările ar trebui să respecte căile de dezvoltare alese în mod independent de popoarele altor națiuni”, a raportat CCTV.

El a adăugat că acestea trebuie „să respecte dreptul internațional și scopurile și principiile Cartei ONU, în special marile puteri, care trebuie să dea tonul”, potrivit CCTV.

Xi a făcut aceste declarații în cadrul unei întâlniri cu prim-ministrul irlandez Micheal Martin, a precizat CCTV.

Tot luni, Ministerul de Externe al Chinei a reiterat poziția Beijingului, solicitând eliberarea imediată a lui Nicolas Maduro.

China este profund îngrijorată de capturarea lui Maduro și a soției sale de către SUA și urmărește cu atenție situația de securitate, a declarat purtătorul de cuvânt al ministerului, Lin Jian, în cadrul unei conferințe de presă periodice.

China a menținut o comunicare și o cooperare pozitive cu guvernul venezuelean, a afirmat Lin.

Beijingul, un aliat al regimului de la Caracas, a reacționat dur sâmbătă, după ce forțele speciale americane l-au răpit pe liderul venezuelean Nicolas Maduro.

„China este profund șocată și condamnă ferm folosirea forței de către Statele Unite împotriva unei țări suverane și folosirea forței împotriva președintelui unei țări”, a transmis Ministerul de Externe de la Beijing.

„China se opune cu fermitate unui asemenea comportament hegemonic al Statelor Unite, care încalcă grav dreptul internațional, încalcă suveranitatea Venezuelei și amenință pacea și securitatea în America Latină și în Caraibe. Cerem Statelor Unite să respecte dreptul internațional, precum și scopurile și principiile Cartei ONU, și să înceteze încălcarea suveranității și securității altor țări”.

Ulterior, China a cerut Statelor Unite să îl elibereze imediat pe Maduro și pe soția acestuia, Cilia Flores.

Cu câteva ore înainte de capturarea sa de către Statele Unite, Maduro se întâlnise cu un emisar chinez.

Maduro l-a primit vineri, la palatul prezidențial Miraflores, pe Qiu Xiaoqi, reprezentantul special al guvernului chinez pentru afaceri din America Latină, întâlnire în care a reafirmat legăturile strategice ale Caracasului cu Beijingul și a promis să construiască ceea ce el a numit „o lume multipolară a dezvoltării și păcii”.