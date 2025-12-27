Zelenski a răbufnit după atacul rușilor cu 40 de rachete, inclusiv Kinjal, Iskander și Kalibr, și cu 500 de drone: „Activitate bolnavă”

Flăcările se ridică dintr-o clădire rezidențială, în timp ce pompierii intervin pentru a stinge incendiile provocate de atacul rusesc combinat asupra Kievului, în noaptea de 27 spre 28 decembrie 2025. FOTO: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Atacul masiv, cu drone și rachete rusești, care a vizat Kievul în noaptea de vineri spre sâmbătă, arată că Moscova „nu vrea să pună capăt războiului”, a afirmat sâmbătă președintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit AFP.

Zelenski a făcut aceste declarații înainte de a pleca în Statele Unite, unde urmează să se întâlnească cu președintele american Donald Trump, pentru a discuta un plan de încheiere a războiului dintre Rusia și Ucraina, notează Agerpres.

Rușii „nu vor să pună capăt războiului și încearcă să profite de fiecare ocazie pentru a provoca suferințe și mai mari Ucrainei și a-și spori presiunea asupra altora din întreaga lume”, a afirmat Zelenski, într-un mesaj publicat în mediul online, după atacul care a lovit capitala ucraineană și împrejurimile sale.

Zelenski a mai anunțat că Rusia a atacat Ucraina în timpul nopții cu aproape 500 de drone și 40 de rachete, care au vizat infrastructura energetică și civilă.

„Dacă Rusia transformă chiar și perioada Crăciunului și a Anului Nou într-o perioadă cu case deteriorate și apartamente arse, cu centrale electrice distruse, atunci această activitate bolnavă poate fi abordată doar cu măsuri cu adevărat ferme”, a scris Zelenski, pe Facebook, cerând SUA și Europei să preseze mai tare Moscova, potrivit Reuters.

Zelenski și-a însoțit mesajul cu fotografii care arată urmările atacului de amploare efectuat de forțele ruse.

Moscova nu a comentat până acum atacul.

Bilanț preliminar

Atacul s-a soldat cu un mort și cel puțin 19 răniți în capitala Kiev, a anunțat primarul Vitali Kliciko, citat de agenția germană de presă DPA.

Incendii puternice au izbucnit în două clădiri înalte din oraș, în urma atacurilor, a precizat primarul Kievului, pe canalul său de Telegram.

Numărul răniților a crescut în cursul dimineții de sâmbătă, în timp ce salvatorii au lucrat și la alte clădiri rezidențiale avariate. Încălzirea a fost întreruptă în mii de locuințe din orașul cu 3 milioane de locuitori și au fost raportate pene de curent.

„În prezent, există peste 2.600 de clădiri rezidențiale, 187 de grădinițe, 138 de școli și 22 de instituții sociale fără încălzire centrală. Furnizorii de energie și utilitățile municipale acționează pentru a restabili aprovizionarea cu energie și căldură”, a explicat Kliciko.

Sirenele de raid aerian au sunat în toată țara în timpul atacurilor, care au afectat și regiunile Cernigău, Nikolaiev, Harkov și Jîtomir, au declarat Forțele Aeriene Ucrainene.

Presa ucraineană a scris că printre armele folosite s-au numărat și mai multe rachete hipersonice Kinjal, care au vizat infrastructura energetică. De asemenea, rușii au trimis și patru rachete balistice Iskander, dar și un grup de rachete de croazieră Kalibr asupra capitalei ucrainene, conform presei de la Kiev.