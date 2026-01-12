VIDEO Zelenski, mesaj despre regimul de la Teheran, în toiul protestelor violente care au cuprins Iranul

O dronă de tip Shahed (Geran-2 de fabricație rusă), expusă alături de tancuri și echipamente rusești distruse în piața Mykhailivska din Kiev, pe 20 noiembrie 2025. FOTO: Andreas Stroh / imago stock and people / Profimedia

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat luni că lumea trebuie să-i ajute pe iranieni să profite de proteste pentru a provoca schimbarea care să-i elibereze de un regim care a adus răul în propria lor țară și în alte țări, inclusiv în Ucraina, informează Reuters.

În discursul său video de luni seară, adresat națiunii, a descris protestele care au cuprins Iranul la nivel național ca fiind o „revoltă”.

Liderul ucrainean a afirmat că tulburările arată că Moscova trebuie să-și reconsidere legăturile strânse cu Teheranul, care includ utilizarea pe scară largă a dronelor „Shahed”, fabricate în Iran, în războiul împotriva Kievului. Invazia rusă în Ucraina a fost declanșată în urmă aproape patru ani, iar acest tip de drone kamikaze a fost folosit în mod constant în atacurile aeriene.

„Orice persoană normală de pe Pământ își dorește foarte mult ca poporul iranian să aibă în sfârșit norocul de a se elibera de regimul care există acolo și care a adus atâta rău, inclusiv Ucrainei și altor țări”, a declarat Zelenski, în discursul său.

„Este important ca lumea să nu rateze acest moment, când schimbarea este posibilă. Fiecare lider, fiecare țară, organizațiile internaționale trebuie să se implice acum și să ajute poporul să îi înlăture pe cei responsabili pentru situația nefericită în care se află Iranul”, a adăugat președintele ucrainean.

Organizația HRANA, care militează pentru apărarea drepturilor omului, cu sediul în SUA, a anunțat că a verificat moartea a 572 de persoane și arestarea a peste 10.000 de oameni în cadrul protestelor care au început pe 28 decembrie și s-au extins în întreg Iranul.

Protestele au evoluat de la nemulțumiri legate de dificultățile economice la cereri de cădere a establishmentului clerical.

Rusia și Iranul au dezvoltat relații mai strânse după ce Kremlinul a ordonat invadarea Ucrainei în 2022. Președintele Vladimir Putin și președintele iranian Masoud Pezeshkian au semnat anul trecut un pact de parteneriat strategic pe 20 de ani, care a aprofundat relațiile militare și a stimulat cooperarea dintre cele două state într-o serie de domenii.