Zi istorică pentru tenisul de masă românesc: Echipele feminină şi masculină luptă pentru aurul european
Ambele loturi naţionale şi-au asigurat calificarea în finalele europene, iar duminică vor juca pentru trofeul suprem, la Zadar, în Croaţia, informează Federația Română de Tenis de masă, citată de News.ro.
Aflată la a şasea finală europeană consecutivă, echipa feminină (Bernadette Szocs, Elizabeta Samara, Andreea Dragoman, Adina Diaconu, Elena Zaharia) întâlneşte Germania, duminică, de la 14.00.
În premieră într-o finală europeană, echipa masculină (Eduard Ionescu, Iulian Chiriţa, Ovidiu Ionescu, Darius Movileanu, Andrei Istrate) dă piept cu Franţa, duminică, de la 18:00.
