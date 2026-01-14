Zona din România în care zăpada a ajuns şi la doi metri. Turiștii, sfătuiți să evite mai multe trasee montane

În zona montană înaltă din judeţul Suceava, stratul de zăpadă viscolită poate ajunge şi la doi metri, fiind instabilă pe pantele suficient de înclinate şi cele încărcate de vânt. Salvamontiştii anunță că Mai multe trasee sunt nerecomandate turiştilor în această perioadă.

În masivul Călimani şi Suhard (vf. Omu) stratul de zăpadă este de cca 40 – 50 cm, iar acolo unde vântul a viscolit, grosimea stratului de zăpadă poate depăşi 1,5 – 2 m, a anunțat, miercuri dimineață, Salvamont Suceava, potrivit News.ro.

„Sunt necesare rachete de zăpadă sau schiuri de tură cu menţiunea că la peste 1800 m stabilitatea stratului de zăpadă este redusă pe pantele suficient de înclinate şi cele încărcate de vânt”, a precizat sursa citată.

Turiștii sunt sfătuiți să țină cont de o serie de recomandăr având în vedere condiţiile vremii ce se anunţă pentru perioada imediat următoare:

să ţină cont de atenţionările de vreme rea, respectiv cod galben/portocaliu (vânt, precipitaţii, etc.) deoarece temperaturile pot varia foarte mult într-un interval de timp foarte scurt;

să fie echipaţi corespunzător, astfel: ghete, jachetă de vânt, polar, rucsac, căciulă, apă, dulciuri, ochelari, mănuşi, etc.

să ia numerele de telefon ale Serviciului Salvamont şi totodată să se intereseze dacă traseul pe care doresc să-l abordeze este accesibil pentru nivelul lor de pregătire şi dacă au echipamentul corespunzător;

în cazul în care consideră că au anumite probleme, este indicat să telefoneze serviciului Salvamont pentru informaţii sau pentru intervenţii în timp optim, pentru a se evita situaţii neplăcute, uneori critice.

Ce trasee montane nu sunt recomandate

În masivul Călimani:

traseul marcat cu punct roşu, între şaua Negoiu şi 12 Apostoli, deoarece jneapănul acoperit parţial de zăpadă, închide practic poteca turistică;

traseul marcat cu cruce roşie, Poiana Izvoarelor – Coada Pietrosului;

traseul marcat cu triunghi albastru, Schitul 12 Apostoli – Vatra Dornei;

traseul marcat cu cruce albastră, între Poiana Pietrele Roşii şi Dornişoara;

traseul marcat cu punct albastru, Gura Haitii – Călimaniul Cerbului;

traseul de creastă, marcat cu bandă roşie, între vf. Pietrosul şi piciorul Bistriciorului;

În masivul Rarău:

traseul marcat cu cruce galbenă, Izvorul Alb – Rarău, deoarece a fost deteriorat de exploatările forestiere, dar turişti pot urca pe traseul marcat cu bulină albastră care pleacă spre Rarău de la baza pârtiei Rarău;

Obcinile Bucovinei:

traseul marcat cu bandă roşie: între vf. Pietriş şi Pasul Paşcanu;

traseul Via Transilvanica, între Suceviţa şi Vatra Moldoviţei, Vatra Moldoviţei şi Sadova deoarece timpii de parcurgere în condiţii de iarnă pot depăşi 9 h;

Cum se face accesul auto