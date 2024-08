130 de români vor parcurge Via Transilvanica în cadrul inițiativei RBL pe drumul care unește

Via Transilvanica, cunoscută și ca „drumul care unește”, reprezintă o inițiativă unică și ambițioasă, un traseu spectaculos prin natură care traversează zece județe ale României, pe o distanță de peste 1.400 de kilometri. El pornește din nordul țării, din Putna, și ajunge până la sud, la Drobeta-Turnu Severin.

Proiectul, lansat de ONG-ul Tășuleasa Social, este mai mult decât un simplu traseu de drumeții. Este o călătorie culturală care conectează tradițiile și poveștile din diverse regiuni ale României, dar și comunitățile și oamenii care se implică să protejeze mediul, satele pitorești, bisericile vechi și monumentele istorice. Fiecare etapă a traseului dezvăluie o altă fațetă a României, o altă poveste, ceea ce-l face și un motor al turismului local.

Dar proiectul are nevoie de susținere prin voluntariat, prin donații ori prin promovare, de aceea este importantă inițiativa „RBL pe Via Transilvanica – Antreprenori pentru comunități. Împreună pe #drumulcareunește”, susținută de Banca Transilvania, prin care aproximativ 130 de oameni din comunitatea RBL vor parcurge traseul. Banca Transilvania ne încurajează pe toți să ne implicăm și să donăm pentru a susține Via Transilvanica.

Cine sunt cei 130 de antreprenori care vor traversa țara prin natură

Fundația Romanian Business Leaders (RBL) este o organizație a cărei misiune e de a construi România în care generațiile viitoare să își dorească să trăiască prin intermediul proiectelor de educație, antreprenoriat și bună guvernare pe care le desfășoară.

Cei 130 de membri RBL care participă la drumeție vor fi împărțiți în 24 echipe, iar fiecare dintre ele va parcurge un segment din traseul de 1.400 de kilometri. Practic vor merge aproximativ 20 de km pe zi, timp de 2 sau 3 zile pe segment, începând de azi, 12 august, și până pe 12 septembrie.

Experiența aceasta, susținută de Banca Transilvania, este gândită să aducă împreună oamenii de afaceri din diversele zone ale țării împreună cu comunitățile locale, după cum explică organizatorii de la RBL:

Experiența RBL pe Via Transilvanica nu este doar despre călătoria în sine, despre drumeție și peisaje spectaculoase, ci și despre spiritul antreprenorial ce caracterizează comunitatea.

„Ne dorim ca parcurgerea împreună a Via Transilvanica să crească coeziunea comunității RBL. Când membrii se cunosc dincolo de costum și cravată și se împrietenesc, apare magia și crește exponențial impactul benefic al minților și resurselor pe care le pun împreună să rezolve probleme importante din cele 3 domenii pe care ne concentrăm (antreprenoriat, educație și bună guvernare).

Fiecare pas pe Via Transilvanica devine astfel o oportunitate de a conecta oamenii și de a aduce schimbări tangibile în viața localnicilor prin împărtășirea de experiențe și cunoștințe, susținerea afacerilor locale și implementarea câtorva dintre programele RBL de educație și antreprenoriat, astfel încât România urbană și România rurală să devină o Românie unitară.

Persoanele care doresc să afle mai multe detalii despre acest proiect sunt invitați să acceseze link-ul www.linktr.ee/antreprenoripentrucomunitati , iar cei interesați să ni se alăture în această aventură o pot face prin completarea formularului alăturat, www.tinyurl.com/RBLpeViaTransilvanica .”

Banca Transilvania, partener strategic al Via Transilvanica

Proiectul Via Transilvanica, care a luat locul I la Premiile Europene pentru Patrimoniu, cu 27.000 de voturi, în 2023, are din același an Banca Transilvania ca partener strategic.

Banca Transilvania și Tășuleasa Social au semnat în martie 2023 un parteneriat strategic, pe cel puțin trei ani, pentru susținerea Via Transilvanica, iar BT contribuie atât financiar, cât și prin acțiuni de voluntariat și promovare.

„Pentru noi, Via Transilvanica este un proiect de țară, un proiect în care ne regăsim perfect, pentru că întreg proiectul vorbește despre România, la fel ca BT. Ne dă ocazia să facem și mai mult pentru țara noastră, să contribuim la formarea unei comunități atașate de natură și la dezvoltarea comunităților prin care trece. Acesta unește România, reinventează turismul, este despre curaj, mobilizare, generozitate și sustenabilitate” – afirmă Ӧmer Tetik, director general, Banca Transilvania.

BT a mai colaborat cu Asociația Tășuleasa Social timp de 10 ani, la plantarea de copaci în Pădurea Transilvania din Cluj, prin Maratoanele Împăduririlor. Din anul 2014, banca a investit peste 430.000 de euro în programe dedicate acțiunilor de voluntariat pentru împădurire în Cluj (Tritenii de Jos), Bistrița-Năsaud (Budești, Budești-Fânațe, Sânmihaiu de Câmpie), Călărași (Jegalia) și Bucuresti (Videle). La acestea au participat peste 15.000 de volunari, care au împădurit cu peste 450.000 de puieți aproape 75 de hectare de teren, transformate azi in paduri.

„Acum, după realizarea primului traseu de lungă distanță din România, care a devenit o infrastructură națională de 1.400 kilometri, suntem foarte bucuroși să-i avem din nou parteneri pe Banca Transilvania, pentru a-l putea îngriji și a-l face sustenabil. Calitatea și siguranța traseului sunt prioritățile noastre în următorii trei ani, iar pentru a asigura acest lucru pentru cei care-l vor folosi, este nevoie de un partener de lungă distanță.” – declară Alin Ușeriu, președintele Asociației Tășuleasa Social.



Articol susținut de Banca Transilvania