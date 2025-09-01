5 măsuri pentru reducerea facturilor la energie, potrivit Asociației Prosumatorilor / Se pot face economii de 60%

Asociația Prosumatorilor și Comunităților de Energie (APCE) a transmis Guvernului un memoriu cu cinci propuneri pentru reducerea facturilor la energie ale românilor chiar și cu 60%. Măsurile vizează atât locuințele individuale, cât și blocurile de apartamente. Măsurile pot fi aplicate imediat, iar efectele vor fi vizibile în cel mult 12 luni.

Toate aceste soluții necesită voință politică, menționează organizația.

Legiferarea comunităților de energie

România riscă sancțiuni europene pentru lipsa unei legislații privind comunitățile de energie – o soluție care, în țări precum Spania, a dus la scăderi de peste 60% ale facturilor pentru membrii acestor comunități.

Astfel de comunități permit oamenilor să-și gestioneze direct producția, distribuția și stocarea de energie, fară a mai depinde de furnizorii și producătorii tradiționali.

În prezent, peste 4% dintre europeni fac parte dintr-o comunitate de energie, iar la nivelul Uniunii există deja aproape 10.000 de astfel de comunități.

APCE solicită decidentilor implicarea societății civile în acest proces de legiferare, astfel încât soluția să fie una în beneficiul cetățenilor.

Termen adoptare: 0-3 luni

Reduceri vizibile ale facturilor: în 3-12 luni

Prosumatorul de condominiu: o modificare simplă cu un impact uriaș pentru milioane de romani

Printr-o simplă modificare legislativă, locatarii de la bloc ar putea deveni beneficiari direcți ai energiei solare produse pe acoperișurile imobilelor.

Fiecare apartament ar primi, lunar, contravaloarea energiei produse, proporțional cu cota-parte indiviză energetică. Acum, dacă o asociație de proprietari montează panouri pe bloc, energia produsă aici poate fi folosită doar în spațiile comune (casa scării și lift), dar nu și în apartamente.

România are un potențial uriaș: peste 4.000 MW instalați pe cele aproximativ 4.200 de hectare de acoperișuri de blocuri. Această resursă ar putea fi valorificată imediat în beneficiul milioanelor de locatari.

Termen adoptare: 0-3 luni

Reduceri vizibile ale facturilor: în 3-12 luni

Mini-sisteme fotovoltaice de balcon/terasă: reducerea imediată a facturilor cu 60%

Mini-sistemele fotovoltaice pentru balcon sau terasă sunt kit-uri simple compuse din panouri solare și micro-invertoare care se conectează direct la priză. Energia produsă este consumată instantaneu de aparatele electrice din locuință.

În Germania, există deja peste un milion de astfel de sisteme instalate, care au dus la reduceri de peste 60% ale facturilor lunare.

În România, legiferarea lor a fost blocată pe motive birocratice și urbanistice. Eliminarea acestor bariere ar permite cetățenilor să reducă imediat costurile la energie.

Termen adoptare: 1 lună

Reduceri vizibile ale facturilor: imediat după instalare

Reglementarea marjei de furnizare pentru energia produsa de către prosumatori

Energia verde produsă de prosumatori ar trebui să reducă facturile românilor, având costuri de producție aproape zero. În 2025, se estimează un excedent de aproape 2 miliarde KWh de energie regenerabilă injectată în rețea.

Furnizorii ajung în anumite cazuri să aibă o marjă de furnizare (profit) uriașă de 880%.

APCE solicită reglementarea clară prin lege a marjei de furnizare, astfel încât energia produsă de prosumatori să reducă efectiv facturile românilor.

Termen adoptare: 0-3 luni

Reduceri vizibile ale facturilor: imediat după aplicare

Reducerea anuală a tarifelor de transport pentru Transelectrica

O cantitate semnificativă de energie, reprezentând producția în exces a prosumatorilor, nu tranzitează rețelele Transelectrica spre a fi consumata, ci este utilizată de consumatorii din proximitate.

Cu toate acestea, transportatorul național a încasat peste 18 milioane de euro în anul 2024, iar pentru 2025 APCE estimează venituri de aproximativ 35 de milioane de euro. Întrucât acest serviciu nu a fost prestat, costurile aferente nu trebuie reflectate în facturile consumatorilor din România.

Prosumatorii au instalat o capacitate de două ori mai mare decât a centralei nucleare de la Cernavodă

În România, la finele lunii iunie 2025 existau 237.252 de prosumatori, potrivit datelor Autorității Naționale de Reglementare în Energie (ANRE), iar puterea lor totală era de 2.821 MW.

Este de două ori mai mult decât puterea centralei nucleare de la Cernavodă (1.400 MW).

Cei mai mulți prosumatori, peste 15.000, sunt în județul Ilfov, urmați de cei din Bihor (9.881) și Dolj (9.388).