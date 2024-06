ALEGERI 2024. Radu Mihaiu, opt plângeri penale. Primarul Sectorului 2 a dat declarații la Poliție. „Sunt 4 secţii diferite în care s-au găsit buletine preştampilate”

Radu Mihaiu, primarul Sectorului 2, a mers marţi la Secţia de Poliţie nr. 8 din Capitală, pentru a oferi detalii cu privire la plângerea penală referitoare la buletinele de vot preştampilate cu sigla PSD, el afirmând că Sectorul 2 este cel care are cele mai multe voturi nule, la nivelul întregii ţări, ca procent, conform News.ro.

Radu Mihaiu a afirmat că se bucură că sesizările sale privind buletinele preştampilate din ziua votului au dus la demararea unei anchete.

„Sunt 4 secţii diferite în care s-au găsit buletine preştampilate, şapte de care ştim şi pe care le-au raportat cetăţenii. Nu ştiu câte au fost introduse deja în urnă. Cel mai probabil o parte din aceste buletine preştampilate s-au transformat în voturi nule, pentru că, evident, dacă ele erau deja preştampilate cu PSD şi cineva vota altceva, buletinul devenea nul”, a explicat primarul.

Edilul susține că la nivelul secotrului 2 sunt cele mai multe multe voturi nule.

„Sectorul 2 este cel care are cele mai multe voturi nule, la nivelul întregii ţări, ca procent. Sunt 3% voturi nule, media, în rest, este undeva la sub 2%. La noi sunt peste 50% mai multe voturi nule şi mă bucur că Poliţia face cercetări în acest caz. Sunt convins că toţi cei care au făcut acest lucru trebuie să plătească pentru această fraudare a alegerilor”, a mai spus Mihaiu.

El a precizat că „sunt opt plângeri penale de care ştiu în acest moment şi mai sunt plângeri penale pentru vânzare de voturi, în care se dădeau câtea 100 de lei, 200 de lei pentru o poză cu buletin votat cu PSD”.

Mihaiu a mai acuzat că un proces verbal de la alegerile din 9 iunie are o semnătură falsă.

„Avem plângere penală pentru un proces verbal urcat cu semnătură falsă în dreptul reprezentantului USR. Avem plângere penală pentru reprezentantul PSD din Biroul Electoral de sector, pentru presiuni făcute la adresa unor membri ai unei comisii de votare în sensul reflectării greşite a rezultatului votului din acea secţie”, a completat Mihaiu.

Radu Mihaiu a cerut renumărarea voturilor, acuzând fraude în mai multe secții de votare din sector.

Contracandidatul acestuia de la PSD-PNL, Rareş Hopincă, și-a proclamat victoria în alegeri.

El a declarat, vineri, că a fost finalizată numărarea voturilor la Biroul Electoral de Sector şi s-a menţinut o diferenţă de peste 300 de voturi în favoarea sa, ceea ce arată că este câştigătorul alegerilor pentru Primăria Sectorului 2.

Într-un mesaj publicat luni seară, Hopincă a afirmat că după renumărarea voturilor de la o secție „pentru care USR a construit întreg argumentul pestilențial cu privire la fraudarea alegerilor”, s-a constatat că a câștigat voturi.

„Inițial am avut 133 de voturi. După renumărare, s-a constatat că, de fapt, am 233. Un mizilic de 100 de voturi în plus. Ce-i drept, și domnul Mihaiu are mai multe. Cu 3 (trei) voturi.După ce au hărțuit oamenii din secții și oamenii din birourile electorale, zile întregi, până când unii au fost luați cu salvarea, la propriu, se demonstrează că mint și manipulează, pentru că nu pot accepta înfrângerea”, a scris Hopincă.

„Să vă fie rușine, ticăloșilor!”, a mai spus social-democratul.