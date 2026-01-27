Alunecarea de teren din Câmpina s-a agravat. Tronsonul de drum unde s-a surpat șoseaua, închis complet circulației- FOTO

Alunecarea de teren urmată de prăbuşirea terasamentului care s-a produs pe Bulevardul Carol I din municipiul Câmpina în urmă cu circa două săptămâni s-a agravat, autorităţile luând decizia de a închide circulaţia rutieră pe tronsonul afectat.

„Având în vedere alunecarea de teren produsă în ultimele zile pe Bulevardul Carol I (DJ 101R), precum şi agravarea situaţiei constatată astăzi, 26 ianuarie 2026, care generează un risc major pentru siguranţa circulaţiei şi a cetăţenilor, a fost convocată şedinţa Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă (CLSU) Câmpina. În cadrul şedinţei CLSU a fost adoptată, în regim de urgenţă, decizia privind închiderea tronsonului de drum afectat, măsură care se aplică începând cu ora 19:00, din această seară, având în vedere instabilitatea accentuată a terasamentului şi pericolul iminent de prăbuşire”, se arată într-un comunicat postat, marţi seară, pe pagina de Facebook a Primăriei municipiului Câmpina.

Potrivit Primăriei, pentru respectarea măsurii dispuse, Poliţia Locală Câmpina asigură prezenţa permanentă în zonă, în vederea prevenirii pătrunderii autovehiculelor pe tronsonul închis.

Alunecări de teren repetate în zonă

Preşedintele Consiliului Judeţean Prahova, Virgiliu Nanu, a declarat anterior, pentru agenția Agerpres, că situaţia este una destul de gravă întrucât acolo există un filon de sare.

„Este destul de gravă situaţia, pentru că acolo există un filon de sare, alunecarea este pe aproximativ 150-200 de metri. Ieri s-a deplasat la faţa locului Comisia de Evaluare. Urmează să se facă un studiu geotehnic, un studiu hidrologic, iar în baza lor să se întocmească un raport de expertiză final cu lucrările care trebuiesc făcute”, a declarat Nanu.

Potrivit acestuia, în zona respectivă au fost efectuate în mod repetat lucrări de reparaţii, însă nu a fost făcută şi o lucrare de consolidare.