Artificiile de Revelion au sufocat Capitala. Poluare alarmantă în București 

Bucureștenii au intrat în anul 2026 cu un episod sever de poluare a aerului, imediat după miezul nopții, pe fondul artificiilor de Revelion. Potrivit Buletin de București, senzorii independenți de monitorizare a calității aerului din rețeaua uRADMonitor au înregistrat valori extreme ale particulelor fine PM2.5, de până la 400 de micrograme pe metru cub, de aproximativ 16 ori peste limita maximă recomandată de Organizația Mondială a Sănătății.

Spectacolul artificiilor a venit la pachet cu un val toxic care a acoperit Capitala imediat după miezul nopții, scrie Buletin de București. Datele arată o legătură directă și imediată între folosirea materialelor pirotehnice și creșterea bruscă a poluării.

Cele mai ridicate concentrații au fost înregistrate în sudul Bucureștiului, în cartierul Berceni. Un senzor amplasat în zona Constantin Brâncoveanu a indicat, la ora 00:57, o valoare de 409,5 µg/m³. Potrivit sursei citate, această valoare „este specifică accidentelor industriale sau incendiilor de proporții, nu unei nopți obișnuite de iarnă”.

Norul de poluare a persistat deasupra zonelor rezidențiale timp de peste două ore, iar valorile au scăzut sub pragul de alertă abia spre dimineață, în jurul orei 04:00.

Harta aerului din Berceni FOTO Buletin de București

Nici zonele din nordul Capitalei nu au fost ferite de poluare. În cartierele 1 Mai și Domenii, senzorii au înregistrat vârfuri semnificative. În zona Bulevardului Ion Mihalache, strada Turda, concentrația PM2.5 a atins 195 µg/m³, o valoare de aproape opt ori peste limita de siguranță.

Episodul de poluare din noaptea de Revelion vine în contrast puternic cu situația din 29 decembrie 2025, când, pe fondul vântului, valorile din București coborâseră la o medie de 6,5 µg/m³, comparabilă cu „aerul de munte”.

Potrivit Buletin de București, particulele PM2.5 generate de artificii conțin „un amestec nociv de metale grele, sulf și compuși de carbon”. Din cauza dimensiunilor foarte mici, acestea pătrund adânc în plămâni și pot ajunge în sânge, agravând afecțiunile respiratorii și provocând inflamații.