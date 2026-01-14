Artmark sărbătorește Ziua Națională a Culturii! „An de an sunt expuse 10.000 de opere de artă, cu intrare liberă!”

„Artmark: Palatul Culturii”, locul unde patrimoniul nu este izolat, ci reintrodus în viața publică. Zilnic, cu intrare liberă! „Expozițiile se schimbă aici o dată la două săptămâni. Este un acces nemijlocit la educație, prin expunere, nu doar prin discurs. Este singurul loc din România unde se întâmplă aşa ceva. În acest spațiu al artei, an de an sunt expuse peste 10.000 de opere noi, atrase din colecții private.

Este o expoziție continuă — de artă clasică, modernă și contemporană românească și europeană, care aduce în fața publicului un volum uriaș de opere, pe care rulajul specific activității noastre frenetice îl impune. De zece ani de când sunt la Artmark am văzut mai multe picturi decât dacă aș fi fost la toate muzeele din țară, imaginând că aș fi putut vedea și tot ceea ce se află în depozitele lor. Profitați de acest lucru și veniți măcar lunar la Artmark, ca să vedeți ce artă de calitate avem”, declară Horia-Roman Patapievici, președintele grupului Artmark.

Felix Aftene – Iarnă Vestitor 2024

De Ziua Națională a Culturii în 2026, în expozițiile pregătite la Artmark – Palatul Culturii se regăsesc nume esențiale ale artei românești moderne și contemporane – de la Nicolae Grigorescu și Ștefan Luchian, la Felix Aftene șiConstantin Piliuță – alături de mari repere ale artei moderne europene, precum grafică de Salvador Dalí, Pablo Picasso, René Magritte, Marc Chagall, Andy Warhol, Gustav Klimt.

Opere semnate de toți acești artiști sunt prezente atât în expozițiile cu intrare liberă, cât și în licitațiile Casei A10 by Artmark, multe dintre ele începând în licitație de la prețuri de pornire de doar 100 de Euro, fără rezerve! Primele două licitații din 2026 – Licitația de Lichidare a Patrimoniului unei Galerii Bucureștene și „Pe tărâmul fanteziei”: Licitația de Grafică Europeană — se vor desfășura exclusiv online, marți (27 ianuarie), respectiv miercuri (28 ianuarie), de la ora 12.00, pe Platforma Artmark Live.

Ziua Culturii jalonează începutul unui an aniversar pentru Artmark. În anul în care „sărbătorește majoratul”, Casa de Licitații A10 by Artmark face socotelile, culege roade importante și demarează deschiderea de noi filiale internaționale.

„Amploarea activității desfășurate la Palatul Cesianu-Racoviță este fără precedent, măcar pe plan național, pentru orice galerie de artă. Ritmul expozițional este unic! În cei 18 ani de activitate, Artmark a adus în fața publicului peste 150.000 de opere de artă, prezentate în expoziții cu acces liber, a tipărit aprox. 1,8 milioane de cataloage de licitație și cataloage de expoziție, iar la expozițiile și licitațiile sale au participat aprox. 1,5 milioane de vizitatori. De trei ani, Artmark operează și în Croația și Bulgaria și are în vedere, începând cu 2026, continuarea extinderii în regiunea Europei Centrale și de Sud-Est”, explică purtătorul de cuvânt.

