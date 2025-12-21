Atac cibernetic asupra mai multor staţii de lucru şi servere ale „Apelor Române”. Ce administraţii bazinale sunt afectate

Un atac cibernetic de tip ransomware a avut loc asupra mai multor staţii de lucru şi servere care aparţin Administraţiei Naţionale Apele Române (ANAR) şi a unui număr de 10 administraţii bazinale de apă din ţară, inclusiv Oradea, Cluj, Iaşi, Siret, Buzău, anunţă Apele Române, care precizează că a fost transmisă o notă de răscumpărare din partea atacatorilor, care solicită să fie contactaţi într-un termen de 7 zile. Compania aminteşte că politica şi recomandarea strictă din partea DNSC este ca victimele atacurilor de tip ransomware să nu contacteze şi să nu negocieze cu atacatorii cibernetici, pentru a nu se încuraja şi a nu se finanţa acest fenomen infracţional.

„Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) a fost notificat în data de 20 decembrie 2025 cu privire la un atac cibernetic de tip ransomware asupra mai multor staţii de lucru şi servere care aparţin Administraţiei Naţionale Apele Române şi a unui număr de 10 (din 11) administraţii bazinale de apă din ţară, inclusiv Oradea, Cluj, Iaşi, Siret, Buzău. Din pricina acestui incident cibernetic, aproximativ 1.000 sisteme IT&C au fost compromise, inclusiv servere de aplicaţii de tip Geographical Information System (GIS), servere de baze de date, staţii de lucru Windows, servere Windows Server, servere de e-mail/web şi Domain Name Servers (DNS)”, anunţă Apele Române într-un comunicat oficial citat de News.ro.

Compania mai anunţă că tehnologiile operaţionale (OT – Operational Technologies) nu au fost afectate, astfel că activitatea uzuală se desfăşoară în acest moment în parametri normali.

„Administraţia Naţională Apele Române precizează că operarea structurilor hidrotehnice se face doar prin dispecerate folosind comunicaţii voce. Construcţiile hidrotehnice sunt în siguranţă şi se operează local prin personalul deservent şi coordonat prin dispecerate”, se mai arată în comunicat.

În prezent, echipele tehnice din cadrul Directoratului, ale Administraţiei Naţionale Apele Române, ale Centrului Naţional Cyberint (CNC) din cadrul Serviciului Român de Informaţii (SRI), ale entităţilor afectate şi ale altor autorităţi ale statului cu competenţe în zona de securitate cibernetică, sunt implicate activ în investigarea şi limitarea impactului incidentului cibernetic.

Infrastructura „Apelor Române” nu este protejată prin sistemul naţional de protecţie

„Infrastructura Administraţiei Naţionale Apele Române nu este în prezent protejată prin sistemul naţional de protecţie a infrastructurilor IT&C cu valenţe critice pentru securitatea naţională împotriva ameninţărilor provenite din spaţiul cibernetic, sistem operat de CNC. S-au iniţiat demersurile necesare astfel încât această infrastructură să fie integrată în sistemele dezvoltate de către CNC pentru asigurarea protecţiei cibernetice atât pentru infrastructurile IT&C publice, cât şi pentru cele private cu valenţe critice pentru securitatea naţională, prin utilizarea tehnologiilor inteligente. În urma unei evaluări tehnice iniţiale, s-a constatat faptul că atacatorii s-au folosit de un mecanism legitim de criptare pentru sistemul de operare Windows, denumit ‘BitLocker’, care a fost utilizat în scop maliţios, pentru a produce blocarea prin criptare a fişierelor de pe sistemul respectiv”, spune compania.

La acest moment a fost transmisă o notă de răscumpărare din partea atacatorilor, care solicită să fie contactaţi într-un termen de șapte zile.

„Reamintim că politica şi recomandarea strictă din partea DNSC este ca victimele atacurilor de tip ransomware să nu contacteze şi să nu negocieze cu atacatorii cibernetici, pentru a nu se încuraja şi a nu se finanţa acest fenomen infracţional. Recomandăm ca echipele IT&C ale ANAR sau ale administraţiilor bazinale să nu fie contactate, pentru a se putea concentra pe restaurarea serviciilor informatice!”, menţionează Apele Române.