Avertismentul Maiei Sandu privind Rusia. „Războiul hibrid va fi o problemă de durată”

Președinta Moldovei, Maia Sandu, a afirmat, într-un interviu acordat Digi FM, că și în eventualitatea în care Ucraina va obține un acord de pace care să-i fie favorabil, războiul hibrid al Rusiei va continua, țintele fiind statele din vecinătatea ei, dar nu numai acestea.

Maia Sandu susține că amenințarea Moscovei nu trebuie evaluată strict din perspectiva situațiilor de pe frontul ruso-ucrainean.

„Trebuie să fim conștienți că, chiar și în situația în care acordul de pace va fi unul bun pentru Ucraina, oricum Rusia nu va renunța la eforturile sale de a interveni, de a influența, de a încerca să preia controlul asupra statelor din regiune și nu doar”, a spus președinta Moldovei.

Ea a estimat că Moscova va continua, indiferent de deznodământul războiului, să încerce să aducă la putere politicieni care i-ar fi favorabili.

„Pentru că ceea ce face Rusia și în alte țări încearcă să influențeze alegerile, așa încât politicieni pro-ruși să vină la putere (…) Atunci când sunt politicieni pro-ruși la putere în diferite țări, atunci pentru Rusia este mai ușor să-și promoveze interesele”, a apreciat Sandu.

Președinta Moldovei a spus că este necesară o coaliție a țărilor amenințate care să combată coordonat războiul hibrid al Rusiei.

„De aceea noi trebuie să ne pregătim pentru faptul că acest război cognitiv și în general războiul hibrid va fi o problemă de durată”, a mai spus Maia Sandu.