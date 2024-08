Bancher: S-a discutat deja cu instituțiile financiare internaționale despre creșterea taxelor în 2025. Dacă vă mai spune un politician că nu cresc impozitele, minte!

Dan Bucșa, economist șef al UniCredit pentru regiunea Europei Centrale și de Est, a vorbit la Râșnov în cadrul Festivalului de Film și Istorii despre ce ne-ar putea aduce 2025 în materie de taxe și impozite. Bucșa a fost ironic la adresa Ministerului Finanțelor și ANAF, despre Finanțe spunând că „știu și culorile pantofilor, și mărimea la pantof a fiecărei contabile din fiecare firmă din România. Dar nu știu ce să facă cu ele”.

Despre ANAF, Bucșa a spus că va introduce cota progresivă abia în 2026, întrucât „nu le știe cu Excelul”.

„Cred că TVA-ul va crește. S-a discutat deja cu instituțiile financiare internaționale și știu asta de la instituțiile financiare internaționale. Dacă vă mai spune vreun politician anul ăsta că nu cresc la anul impozitele, să știți că minte!. Oricare ar fi el, de la prim-ministru, până la ultimul angajat al Guvernului, vor crește sigur taxele, probabil începând cu TVA-ul”, a declarat Dan Bucșa, Lead CEE Economist UniCredit Bank AG.

Bucșa a mai exprimat această idee într-un raport anterior al băncii. „În timp ce premierul Marcel Ciolacu continuă să nege că TVA-ul va crește, cel puțin la alimente și medicamente, ne așteptăm la o creștere a cotei TVA (cu două puncte procentuale pentru cota principală) și la majorarea accizelor și a impozitelor pe proprietate”, arată un raport al UniCredit

De asemenea, economistul Sorin Anagnoste, prodecan al Facultăţii Administrarea Afacerilor cu predare în limbi străine, a exprimat aceeași idee într-o opinie transmisă HotNews.ro: „O mare pare din populație a economisit de teama preconizatelor creșteri de taxe după alegeri. Ele vor veni 100%, acum depinde în ce formă. Guvernul insistă pe impozitarea muncii (ex. cotă unică mărită, impozitare progresivă, etc) și alte creșteri de taxe (ex. TVA). Atenție, munca este deja impozitată peste media europeană!”.

„Ministerul Finanțelor cere de la firmele din România o cantitate gigantică de date, dar nu știe ce să facă cu ele”

„Ar trebui să crească și impozitul pe venituri, adică pe salarii, dar asta probabil va veni în 2026, pentru că ANAF nu le știe cu Excelul. Ei au toate datele necesare (…)Ministerul Finanțelor cere de la firmele din România o cantitate gigantică de date, adică deja le știu și culorile pantofilor, și mărimea la pantof a fiecărei contabile din fiecare firmă din România. Dar nu știe ce să facă cu ele. De fapt, nu face aproape nimic”, a mai spus Dan Bucșa.

El crede că îmbunătățirea colectării are un cost politic pe care niciun partid din România nu și l-a asumat din 1989 încoace: „Și sunt aproape gata să vă jur că nu și-l va asuma niciunul!”.

„Prim-ministrul a ieșit acum vreo 2 săptămâni și a zis că nu crește, domnule, nicio taxă. Dar dacă rămânem cu niște deficite gigantice, vom începe să fim penalizați de piețele internaționale pentru că trebuie să ne împrumutăm. Dacă vreți să vă cumpărați o casă și nu aveți toți banii, vă împrumutați de undeva. Dacă aveți avans mai mare, împrumutul va fi mai ieftin. Exact așa și la noi: lumea se uită să vadă cât cheltuiești, dar și cât încasezi”,a explicat Bucșa.

În acest moment România are cel mai scump cost de împrumut din Uniunea Europeană. Mai mare chiar decât țări non-UE

În acest moment, România are cel mai scump cost de împrumut din Uniunea Europeană. Ne împrumutăm chiar mai scump și decât Serbia, care nu e în Uniunea Europeană.

„Ei iau mai ieftin împrumuturi pentru că au deficite mici. Iar noi, dacă vom continua cu astfel de deficite, ne vom împrumuta din ce în ce mai scump. De ce e important asta? Pentru că dacă va crește costul de împrumut al statului, în cele din urmă va crește și costul dumneavoastră de împrumut! Adică nu doar Statul va fi perceput ca fiind mai riscant, ci și populația și firmele din statul respectiv”, a adăugat economistul șef al UniCredit.