Brâncuși și vioara construită dintr-o lădiță pentru portocale

În 2026, declarat oficial anul Constantin Brâncuși, marcând 150 de ani de la nașterea artistului, Academia Română organizează mai multe evenimente care sunt dedicate sculptorului declarat post-mortem membru al forului, în 1990.

Primul eveniment, un simpozion intitulat „Când arta îmbrățișează medicina − Ecorșeul și lucrările de tinerețe ale lui Constantin Brâncuși”, a avut loc în 28 ianuarie.

Doina Lemny, istoric de artă și curator, specialist în opera lui Constantin Brâncuși, a vorbit despre parcursul artistului, despre vioara construită de el dintr-o lădiță pentru portocale, despre muzica ce l-a însoțit permanent – fie în atelier, prin audițiile pe care le făcea la patefonul personalizat, fie în cercul de cunoscuți, din care făceau parte mai mulți muzicieni.

