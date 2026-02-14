Prin "Bucureștiul gangsterilor”, când orașul era terorizat de bande înarmate, cu jafuri și crime în plină zi, mai terifiant ca-n Chicago. Salt în 1945. Foto credit: Editura Vremea.

1945 ne este prea îndepărtat ca să ne gândim cine știe ce la cum era viața bucureștenilor abia ieșiți nevătămați din război.

Bucureștiul postbelic era un oraș extrem de nesigur, în care n-ai fi vrut să trăiești. Nici avutul, nici viața nu îți erau garantate

Violență extremă, inflație galopantă, lipsa totală a alimentelor, bursa neagră din Centrul Vechi (unde se speculau de la cocoșei de aur la cocaină), gangsteri care dădeau lovituri deghizați în uniforme ale armatei române, la care se adaugă prezența armatei roșii pe străzi, au făcut din Capitală un loc infernal de trăit.

Dacă nu-ți lua rusul ceasul, aveai mari șanse să întâlnești un fals ofițer al armatei române, care-ți dădea în cap. După lăsarea întunericului, era riscant să umbli pe străzi.

