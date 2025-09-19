Catedrala Notre-Dame își redeschide pentru vizitatori emblematicele turnuri pentru prima oară de la incendiul care a mistuit-o

Catedrala Notre-Dame din Paris, fotografiată după redeschiderea din decembrie 2024, FOTO: Dan Breckwoldt / Dreamstime.com

Începând de sâmbătă, vizitatorii vor putea din nou să urce în vârful turnurilor Catedralei Notre-Dame din Paris, complet restaurate după incendiul care a devastat clădirea cu șase ani în urmă, informează AFP și Agerpres.

Președintele francez Emmanuel Macron urmează să urce vineri pe acoperișul monumentului pentru a sărbători această redeschidere, cu ocazia Zilelor Patrimoniului Francez, un eveniment care se va desfășura pe durata acestui weekend.

Cei care doresc să viziteze turnurile trebuie să urce 424 de trepte până în vârf, dar efortul este răsplătit: acoperișurile Catedralei Notre-Dame oferă una dintre cele mai frumoase priveliști, de 360 de grade, asupra Parisului.

Suspendat după incendiul devastator din 15 aprilie 2019, traseul vizitei turnurilor a fost complet reorganizat și regândit pentru a deveni „o experiență care inspiră”, afirmă Marie Lavandier, președinta Centrului pentru Monumente Naționale din Franța (CMN).

Cum arată un tur al turnurilor Catedralei Notre-Dame

Circuitul de vizitare, care durează aproximativ 45 de minute, începe cu turnul sudic, cu urcarea în clopotniță, anterior inaccesibilă pentru vizitatori, datorită construirii unei scări mari cu două rampe din stejar masiv.

Vizitatorii ajung apoi pe terasele care ating înălțimea de 69 de metri, apoi descoperă cele două clopote principale ale catedralei, dintre care unul este denumit „Emmanuel”, cu o greutate de peste 13 tone, care răsună doar la evenimente importante.

Traseul trece apoi prin Curtea Cisternelor, care separă cele două turnuri și le permite vizitatorilor să arunce o privire spre „pădure”, șarpanta reconstruită după ce a fost devastată de flăcări. Coborârea se face prin turnul nordic.

Cum se pot vizita turnurile?

Este puțin mai dificil decât în cazul restului catedralei, deoarece a fost stabilită o limită de 400.000 de vizitatori pe an, în timp ce aproximativ 30.000 de persoane intră zilnic în clădirea construită în stil gotic.

Doritorii trebuie să cumpere un bilet online pe site-ul http://www.tours-notre-dame-de-Paris.fr. Pot intra maximum 19 persoane în același timp. Este necesară o bună condiție fizică.

Biletele disponibile pentru cele două zile ale Zilelor Patrimoniului Francez s-au epuizat în doar 24 de minute, potrivit CMN.

În timp ce vizita în celebra catedrală pariziană este gratuită, cea din turnurile acesteia costă 16 euro.

Lucrările ce au vizat cele două turnuri au fost finanțate în cadrul fazei a doua a șantierului, cea de restaurare, cu o sumă de 552 de milioane de euro, potrivit Curții de Conturi de la Paris.

Ce mai rămâne de reparat la Catedrala Notre-Dame?

Cele mai importante lucrări au fost deja finalizate, odată cu redeschiderea catedralei pe 8 decembrie 2024, urmată de deschiderea turnurilor.

„Ambiția noastră este acum să finalizăm restaurarea completă”, subliniază Philippe Jost.

Următoarele lucrări vizează renovarea absidei, la extremitatea estică a clădirii, dincolo de cor – locul din jurul altarului unei biserici, situat în prezbiteriu.

FOTO articol: Dan Breckwoldt / Dreamstime.com.