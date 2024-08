Ce a pierdut România la JO în duelul cu țările din jurul nostru: Ungaria, Serbia, Polonia. Și Slovenia, care e sub București ca număr de locuitori, ne-a depășit!

România n-a mai fost într-o semifinală de JO de 4 decenii, echipa de handbal masculin a luat bronzul la Los Angeles 1984.

Singurul sport la care am fost prezenți la Paris e polo băieți, însă am pierdut toate meciurile și am terminat pe ultimul loc.

Ultimele medalii la jocurile colective pe care România le-a cucerit sunt cele 3 bronzuri la handbal (1980, 1984) și volei (1980), toate la masculin.

