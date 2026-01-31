Ce cadouri a primit președintele Nicușor Dan în 2025. Cel mai scump e o fotografie de la Regele Charles

Președintele României, Nicușor Dan, la summitul UE de la Bruxelles, joi, 22 ianuarie 2026. Credit line: Harry Nakos / AP / Profimedia

Preşedintele Nicuşor Dan a primit anul trecut cadouri de protocol, care au intrat în Patrimoniul Administraţiei Prezidenţiale, de aproximativ 10.000 de euro, anunță Administrația Prezidențială.

Administraţia Prezidenţială a publicat sâmbătă lista bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol şi depuse la Comisia de evaluare din cadrul Administraţiei Prezidenţiale în anul 2025.

Cadourile primite de Nicușor Dan constau în tablouri, fotografii, albume, cărţi, obiecte din porţelan, plachete, gravuri, embleme, monede aniversare şi chiar o cravată.

O fotografie cu autografe de la Regele Charles și de la Regina Camilla este cel mai scump obiect primit de către președintele, anul trecut: 17.334 de lei.

Totodată, şeful statului a primit şi un album/ghid istoric care prezintă cele mai mari fotografii ale etajelor de protocol şi ale spaţiilor publice ale Casei Albe adunate vreodată sub formă de carte.

Cele mai ieftine obiecte sunt un set de trei tablouri primite din Republica Moldova, care valorează fiecare 25,49 de lei.

Valoarea acestor bunuri este, în total, de 9.862 euro, respectiv, 50.281,41 lei.