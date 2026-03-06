Martie atipic în România: Vin temperaturi ridicate. Zonele în care se va încălzi brusc

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță valori termice mai ridicate decât cele normale în prima jumătate a intervalului 9 martie – 6 aprilie. În timp ce în sud și sud-est vremea va fi apropiată de normal, nordul țării și zonele de munte vor înregistra temperaturi peste medie.

Meteorologii au emis prognoza entru următoarele patru săptămâni, valabilă între 09 martie – 6 aprilie.

Astfel, potrivit ANM, în intervalul 9 – 16 martie, cu excepția regiunilor sudice și sud-estice, unde valorile termice vor fi apropiate de cele normale, temperaturile medii vor fi mai ridicate, mai ales în nordul teritoriului și în zona de munte aferentă. Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi deficitar la nivelul întregii țări.

În perioada 16-23 martie, temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele specifice pentru acest interval în regiunile intracapatice, dar mai ales în extremitatea de nord-vest, iar în rest valorile termice vor fi apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații vor fi ușor deficitare în regiunile vestice și nord-vestice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

În intervalul 23-30 martie, temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă, local, în regiunile nordice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric se va situa în general în jurul celui normal pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării.

Mediile valorilor termice se vor situa în limitele climatologice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României, în intervalul 30 martie-6 aprilie.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării.

Cum sunt realizate prognozele

Estimările meteorologice pentru patru săptămâni sunt realizate de către ECMWF – Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată. Este estimată media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului și a cantităților de precipitații față de media perioadei 2006-2025. Fenomenele extreme cu o durată scurtă de manifestare nu sunt incluse.