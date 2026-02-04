Ce spune Kelemen Hunor despre limitarea accesului copiilor la rețelele de socializare. Exemplul dat din familia lui

Limitarea accesului copiilor până la 15-16 ani pe reţelele de socializare, idee avansată de către șeful DSU, Raed Arafat, nu se poate face doar prin măsuri, reglementări, ci prin educaţie, consideră preşedintele UDMR, Kelemen Hunor.

Liderul UDMR, întrebat marți seară, la Digi24, ce crede despre acest proiect, el a spus, în context, că acasă copiii săi folosesc telefoane cu butoane şi iPad.

„Copiii au telefon cu butoane şi au acces la iPad, la tabletă, fiindcă sunt de la şcoală anumite chestiuni ce trebuie făcute acolo digital. Deci, din acest punct de vedere, da, există acces, dar am discutat în familie şi am spus până la 14 ani, ar fi bine până la 15 ani – să vedem dacă reuşim, că totuşi e o presiune în şcoală – să nu aibă Facebook şi acces la social media, fiindcă un copil la acea vârstă, cel puţin aşa spun specialiştii, aşa văd eu la ceilalţi părinţi, discutând cu multă lume, nu ştie să facă diferenţa între ce e bine şi ce e mai puţin bine. Şi se formează dependenţa foarte repede”, a declarat Kelemen Hunor, citat de Agerpres.

„Deci eu cred că nu se poate doar prin măsuri, reglementări de a interzice. Copiii se descurcă mult mai bine decât părinţii lor. Dar trebuie discutat, trebuie educat. Şcoala şi familia, dincolo de reglementări, sunt absolut necesare”, a declarat liderul UDMR.

Totodată, el a fost întrebat dacă este pro sau contra unei reglementări naţionale ori europene în această privinţă.

„Nu poţi. Doar prin reglementare nu o să meargă, vă spun sincer. Cu toată bunăvoinţa lui Arafat, interzicând şi ce faci? Nu poţi să interzici. Trebuie o reglementare, corect? Dar trebuie şi alte măsuri legate de şcoală şi legate de societate, de familie, discuţii, dezbateri. Noi nu suntem în stare să oprim pe social media toate fake-urile, toate conţinuturile care nu au nicio legătură cu realitatea şi vedem ce efect au în societate. Intenţia e ok, dar dacă nu reuşeşti să rezolvi ceva în şcoală şi în familie, cu asta nu vei rezolva nimic”, a răspuns Kelemen Hunor.

Arafat pleadează pentru „un pas curajos”

Raed Arafat, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), a scris sâmbătă pe Facebook că rețelele de socializare „sunt produse cu risc ridicat pentru copii și adolescenți” și spune că România ar trebui să limiteze prin lege accesul lor la aceste platforme.

„Stăteam și reflectam, mai ales după ultimele evenimente extrem de grave care au avut ca principali actori copii și adolescenți: nu ar fi acum momentul potrivit ca și România să facă un pas curajos și responsabil și să se alăture statelor care discută sau au decis deja limitarea accesului copiilor și adolescenților la rețelele de socializare?”,a scris șeful DSU, într-o postate pe Facebook.

În acest sens, Arafat a dat exemplu măsurile luate de alte țări. „State precum Franța, Australia, Regatul Unit sau Norvegia tratează deja această temă ca pe ceea ce este în realitate: o problemă de sănătate publică și de protecție a copilului și adolescentului, nu o dezbatere ideologică”, spune Arafat.

Arafat a susținut că „nu este vorba despre cenzură”, ci despre „protecția sănătății mintale a copiilor și adolescenților”. În aceste condiții, Arafat propune o lege care să limiteze accesul la rețelele sociale pentru copiii sub 15 – 16 ani.

„De aceea, este momentul ca parlamentarii României să își asume această responsabilitate și să inițieze un cadru legislativ clar care să limiteze accesul copiilor și adolescenților sub 15–16 ani la rețelele de socializare”, a mai transmis Arafat.