Ce spunea Victor Ponta despre propria măsură cu impozitul pe construcții, reintrodus acum: Am făcut prostia aia cu taxa pe stâlp. Nici nu am luat niște bani și am și stricat niște lucruri

Guvernul Ciolacu 2 a decis să reintroducă ”taxa pe stâlp”, adică un impozit de 1,5% asupra valorii construcţiilor existente, chiar dacă aceasta a fost mult criticată în trecut. „Taxa pe stâlp”, măsură care afectează mai multe sectoare economice, a fost invenția Guvernului Ponta, fiind introdusă prima oară în 2014. Câțiva ani mai târziu, în ianuarie 2019, fostul premier Victor Ponta a recunoscut că a fost o „prostie” și că „nu poți să nu înveți din greșeli”.

Victor Ponta, PSD, a spus atunci că „taxa pe stâlp” a fost eliminată deoarece nu a adus banii așteptați la buget și pentru că a stricat lucruri care mergeau bine. Tot Victor Ponta a recunoscut că este o greșeală adoptarea unui act normativ care prevede taxe, fără să te consulți cu cei afectați. Taxa introdusă de Guvernul Ponta a fost eliminată în 2017.

„De ce te-ai trezit peste noapte să pui taxe, dacă totul e extraordinar?”

„S-au făcut greșeli uriașe, s-au distrus echilibre, s-a stricat o imagine în zona de guvernare și asta ne va costa pe termen lung, indiferent cine va fi președinte. Dincolo de faptul că nu se consultă cu președintele, în momentul în care adopți în ultimele zile ale anului o OUG care prevede taxe fără să te consulți cu cei asupra cărora pui taxele, fără să ai un studiu de impact, o analiză, dacă ai ajuns după doi ani de guvernare să nu poți să închizi bugetul pe un an, nu există nicio consultare a Guvernului cu contribuabilul”, spunea fostul premier, în ianuarie 2019, la Digi 24.

„Trebuie să-l întrebi, să-i explici celui care plătește taxe. De ce te-ai trezit peste noapte să pui taxe, dacă totul e extraordinar? Publicul român nu e un inamic”, a precizat Ponta.

„Am spus patru ani că orice companie care face locuri de muncă și plătește taxe e un prieten al României. Noi suntem o țară normală în care sectorul privat produce, plătește taxe, sectorul public cu taxele plătește salariile militarilor, medicilor, etc. Cum nu te consulți cu cei cărora le iei taxe?”.

„Dragnea și Teodorovici erau cu mine când am făcut prostia aia cu taxa pe stâlp”

„Dragnea și Teodorovici (n.red. fostul ministru al finanțelor) erau cu mine când am făcut prostia aia cu taxa pe stâlp. Am zis: uite ce bani o să luăm, după aia ne-am dat seama că nici nu am luat niște bani și am și stricat niște lucruri care merg bine și am luat-o înapoi. Nu poți să nu înveți din greșeli. Când am pus supraacciza și s-a dus la prețul de la carburant… Ei nu pot avea scuza că nu au știut. Ei știu foarte clar că toate taxele pe care le pun, de mâine se vor duce în creditele către populație sau companii, în factura la telefon, la energie”, mai spunea Ponta.

Context: Aceste declarații au fost făcute în ianuarie 2019, criticând un alt act normativ care a bulversat mediul de afaceri, celebra OUG 114/2018, aprobată de Guvernul Dăncilă pe final de an, sub coordonarea președintelui PSD de atunci, Liviu Dragnea, și Darius Vâlcov, „eminența cenușie” a programului economic din acea perioadă. Ulterior, ambii au fost condamnați pentru acte de corupție. În ianuarie 2019, Victor Ponta nu mai era membru PSD, ci președintele Pro România. Între timp, Ponta s-a întors în PSD.

Ce este „taxa pe stâlp”

Proiectul prevedere reinstituiea impozitul pe construcții, datorat de:

persoanele juridice române, cu excepţia instituţiilor publice, institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare, asociaţiilor, fundaţiilor şi a celorlalte persoane juridice fără scop patrimonial, potrivit legilor de organizare şi funcţionare;

persoanele juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu permanent în România;

persoanele juridice cu sediul social în România înfiinţate potrivit legislaţiei europene.

Construcțiile sunt cele prevăzute de grupa 1 din Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe.

Impozitul se calculează prin aplicarea unei cote de 1,5% asupra valorii construcţiilor existente în patrimoniul contribuabililor la data de 31 decembrie a anului anterior, inclusiv în situația în care sunt închiriate, luate în administrare/concesiune sau în folosinţă.

Impozitul se plătește în două rate egale, până la datele de 25 mai inclusiv şi 25 septembrie inclusiv.

Mediul de afaceri a fost surprins de măsurile fiscale din proiectul Ordonanței trenuleț, ce urmează a fi adoptat luni de Guvernul Ciolacu.

„Am fost extrem de neplăcut surprinși să aflăm, după discuțiile de ieri cu Guvernul, în Consiliul Național Tripartit, pe tema Ordonanței privind reducerea cheltuielilor, că de la 1 ianuarie 2025 vor fi introduse și noi taxe și eliminate facilități fiscale, fără ca aceste lucruri să fi fost discutate așezat, așa cum am primit asigurări că se va întâmpla în luna ianuarie. În felul acesta, este greu să vorbești despre un parteneriat între mediul public și cel privat, atât de necesar având în vedere ce perioadă dificilă urmează”, susține Radu Burnete, director executiv Confederația Patronală Concordia.