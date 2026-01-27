„Ceasul Apocalipsei”, setat mai aproape de miezul nopții ca niciodată. Câte secunde mai are omenirea până la dezastrul total

Membrii Bulletin of the Atomic Scientists (de la stânga la dreapta) - Jon B. Wolfsthal, Asha M. George și Steve Fetter - dezvăluie Ceasul Apocalipsei, setat la 85 de secunde până la miezul nopții, în cadrul unei conferințe de presă la Carnegie Endowment for International Peace, pe 23 ianuarie 2026, la Washington. FOTO: Pablo Martinez Monsivais / AP / Profimedia

Oamenii de știință din domeniul nuclear au setat marți „Ceasul Apocalipsei” mai aproape de miezul nopții ca niciodată, invocând comportamentul agresiv al puterilor atomice Rusia, China și Statele Unite, slăbirea controlului asupra armelor nucleare, conflictele din Ucraina și Orientul Mijlociu și îngrijorările legate de inteligența artificială (AI) printre factorii care determină riscurile unui dezastru global, informează agenția de presă Reuters.

Membrii organizației The Bulletin of the Atomic Scientists au setat simbolicul ceas la 85 de secunde înainte de miezul nopții, punctul teoretic al anihilării totale. Aceasta este acum cu patru secunde mai aproape decât a fost setat anul trecut.

Organizația non-profit cu sediul în Chicago a creat ceasul în 1947, în timpul tensiunilor Războiului Rece care au urmat celui de-al Doilea Război Mondial, pentru a avertiza publicul despre cât de aproape era omenirea de distrugerea lumii.

Oamenii de știință și-au exprimat îngrijorarea cu privire la amenințările integrării nereglementate a inteligenței artificiale în sistemele militare și la potențiala utilizare abuzivă a acesteia în crearea de amenințări biologice, precum și la rolul AI în răspândirea dezinformării la nivel global. Ei au menționat, de asemenea, provocările continue reprezentate de schimbările climatice.

„Desigur, Ceasul Apocalipsei se referă la riscurile globale, iar ceea ce am văzut este un eșec global al leadershipului”, a declarat, pentru Reuters, Alexandra Bell, expertă în politică nucleară, președintă și CEO al The Bulletin of the Atomic Scientists.

„Indiferent de guvern, trecerea la neoimperialism și o abordare orwelliană a guvernării nu vor face decât să împingă ceasul spre miezul nopții”, a avertizat ea.

Este pentru a treia oară în ultimii patru ani când oamenii de știință au mutat ceasul mai aproape de miezul nopții.

„În ceea ce privește riscurile nucleare, nimic în 2025 nu a evoluat în direcția corectă”, a afirmat Bell. „Cadrele diplomatice de lungă durată sunt sub presiune sau se prăbușesc, amenințarea testelor nucleare explozive a revenit, îngrijorările legate de proliferare sunt în creștere și au avut loc trei operațiuni militare sub umbra armelor nucleare și a amenințării asociate de escaladare. Riscul utilizării armelor nucleare este nesustenabil și inacceptabil de ridicat”, a mai spus ea.

Bell a menționat războiul continuu al Rusiei în Ucraina, bombardamentele SUA și Israelului asupra Iranului și conflictele de frontieră dintre India și Pakistan.

Bell a invocat, de asemenea, tensiunile continue din Asia, inclusiv din Peninsula Coreeană și amenințările Chinei față de Taiwan, precum și tensiunile crescânde din emisfera vestică după revenirea la putere a președintelui american Donald Trump, în urmă cu 12 luni.

Ultimul pact nuclear rămas între Statele Unite și Rusia, tratatul New START, expiră pe 5 februarie. Președintele rus Vladimir Putin a propus în septembrie ca cele două țări să convină să respecte încă un an limitele stabilite în cadrul acordului, care limitează numărul de ogive nucleare desfășurate de fiecare parte la 1.550. Trump nu a răspuns oficial. Analiștii occidentali din domeniul securității sunt împărțiți cu privire la oportunitatea acceptării ofertei lui Putin.

În octombrie anul trecut, Trump a ordonat armatei americane să reia procesul de testare a armelor nucleare după o pauză de peste trei decenii. Nicio putere nucleară, cu excepția Coreei de Nord în 2017, nu a efectuat teste nucleare explozive în ultimul sfert de secol.

Nicio țară nu ar beneficia mai mult de o revenire completă la astfel de teste decât China, având în vedere eforturile ei continue de a-și extinde arsenalul nuclear, potrivit lui Bell, fost înalt funcționar al Biroului pentru Controlul Armelor, Descurajare și Stabilitate al Departamentului de Stat al SUA.

„Din ce în ce mai agresive și naționaliste”

Trump a răsturnat ordinea mondială, notează Reuters. A trimis forțele americane să-l captureze pe președintele venezuelean Nicolas Maduro, a amenințat alte țări din America Latină, a promis să restabilească dominația SUA în emisfera vestică, a vorbit despre anexarea Groenlandei și a pus în pericol cooperarea transatlantică în materie de securitate.

Rusia a lansat o invazie pe scară largă în Ucraina în 2022, iar sfârșitul nu se întrevede. Printre armele utilizate de Rusia se numără racheta hipersonică Oreșnik, cu capacitate nucleară. În decembrie, Rusia a publicat o înregistrare video în care se afirma că racheta Oreșnik a fost desfășurată și în Belarus, o mișcare menită să sporească capacitatea Rusiei de a lovi ținte din întreaga Europă.

„Rusia, China, Statele Unite și alte țări importante au devenit din ce în ce mai agresive și naționaliste”, a afirmat Bell.

„Competiția marilor puteri în care câștigătorul ia totul” subminează cooperarea internațională necesară pentru a reduce riscurile unui război nuclear, schimbările climatice, utilizarea abuzivă a biotehnologiei, potențialele pericole legate de inteligența artificială și alte pericole apocaliptice, a avertizat Bell.

Bell a menționat, de asemenea, acțiunile interne ale lui Trump împotriva științei, mediului academic, funcționarilor publici și organizațiilor de presă.

Maria Ressa, laureată a Premiului Nobel pentru Pace în 2021 pentru eforturile ei jurnalistice de a expune abuzurile de putere din Filipine, inclusiv modul în care platformele de socializare au fost utilizate pentru a răspândi dezinformarea, a participat la anunțul de marți referitor la setarea „Ceasului Apocalipsei”.

„Trăim un Armageddon informațional – criza din spatele tuturor crizelor – alimentat de o tehnologie extractivă și acaparatoare care răspândește minciuni mai repede decât faptele și profită de diviziunea noastră”, a spus Ressa, într-un comunicat.

The Bulletin of the Atomic Scientists a fost fondat în 1945 de oameni de știință, printre care Albert Einstein și J. Robert Oppenheimer.