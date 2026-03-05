Germania, anunț despre intenția Bundeswehr-ului în războiul din Orientul Mijlociu

Germania a anunțat joi că nu are intenția de a trimite sprijin militar suplimentar în Orientul Mijlociu, după ce aliații europeni au anunțat planuri de a muta forțe în estul Mediteranei, în urma unui atac cu drone asupra unei baze aeriene britanice din Cipru, informează Reuters.

Ministrul italian al Apărării, Guido Crosetto, a declarat joi în parlamentul de la Roma că Italia, Spania, Franța și Olanda vor trimite forțe navale pentru a proteja Ciprul în zilele următoare.

Marea Britanie trimite, de asemenea, un distrugător și elicoptere suplimentare cu capacități anti-dronă în regiune și se alătură Franței și Greciei în consolidarea apărării antiaeriene în Cipru.

Marina germană participă la misiunea de monitorizare UNIFIL a Națiunilor Unite, care se desfășoară de mult timp în Liban, dar ministerul Apărării de la Berlin a transmis că armata rămâne concentrată pe operațiunile de apărare ale NATO din Europa de Est.

„Germania nu are în prezent în plan să suplimenteze capacitățile militare dincolo de contribuțiile sale existente la misiunile internaționale din Orientul Mijlociu”, a afirmat ministerul de la Berlin, într-un comunicat.

Declarația precizează că fregata dotată cu capacități antiaeriane „Sachsen” participă în prezent la exercițiul NATO „Cold Response” din Arctica.

Comunicatul ministerului a reiterat poziția ministrului Apărării, Boris Pistorius, care a declarat în parlament: „Germania nu este parte în acest război. Bundeswehr (armata germană, n.r.) nu participă la acest război”.