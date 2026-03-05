România va avea buget în luna martie, spune președintele Dan. Garanții primite de la liderii coaliției

Președintele Nicușor Dan a spus că bugetul pe anul 2026 va fi adoptat în cursul acestei luni. „O spun cu toată responsabilitea”, a afirmat șeful statului.

Nicușor Dan a spus că nu se pune problema ca blocajul din coaliție pe tema bugetului de stat să se prelungească, urmând ca Parlamentul să-l adopte până la finele lunii martie.

„Sunt chestiuni de natură executiv-parlamentară însă, după ce am discutat cu reprezentanții fiecărui partid din coaliție, o spun cu toată responsabilitatea, România va avea un buget în luna martie. Partidele au niște oameni care spun lucruri unii despre alții, dar România va avea buget”, a declarat Nicușor Dan, într-o conferință de presă susținută, joi seara la Varșovia.

El a deplâns amânările de până acum ale adoptării bugetului spunând că acesta ar fi trebuit votat încă din lunile noiembrie sau decembrie.

Mesaj pentru PSD: „Mai puține turbulențe mediatice”

În ce privește cererile PSD legate de adoptarea unor „măsuri de solidaritate”, președintele a spus că este „o dezbatere legitimă”, însă aceasta ar fi trebuit să aibă loc acum trei luni. Pe de altă parte, Nicușor Dan nu crede că social-democrații se vor retrage de la guvernare din cauza disputelor pe buget.

„În condiții normale, în pace, într-o țară cu stabilitate fiscală, bugetul este o lege foarte importantă, iar pentru un partid care reprezintă legitim o categorie de oameni poate fi un motiv dacă nu satisface viziunea ta politică, dar nu suntem acolo, cu un război la graniță”, a comentat șeful statului.

De asemenea, Dan i-a invitat pe social-democrați ca discuțiile legate de ieșirea de la guvernare sau de schimbarea premierului să aibă loc fără „turbulențe mediatice”.

„Să închidem mai întâi discuția cu bugetul și după aceea evident că sunt decizii, contradicții, uneori la nivel personal între partidele din coaliție. E mai bine ca tipul ăsta de decizie să fie luată fără o mare expunere publică pentru a nu îngrijora societatea și piețele financiare. Democratic, fiecare partid e liber să o facă. Dacă ar putea cu mai puține turbulențe mediatice, ar fi mai bine”, a mai spus Nicușor Dan.