Cel mai mare producător de televizoare din lume în ultimii 20 de ani spune că va integra AI în absolut toate produsele sale

La un secol după ce inventatorul scoțian John Logie Baird a demonstrat primul sistem de televiziune mecanică, televizoarele se confruntă cu o concurență tot mai puternică din partea unei invenții mult mai recente, telefoanele inteligente, și pariază pe tehnologia inteligenței artificiale pentru a-și menține avantajul competitiv, relatează techXplore.

Cu o suită de modele noi care se laudă cu ecrane uriașe, imagini mai bogate și îmbunătățiri bazate pe AI, prezentate săptămâna aceasta la Consumer Electronics Show (CES) din Las Vegas, producătorii au arătat că nu au nicio intenție să arunce prosopul și ca televizoarele să ajungă un aparat de domeniul trecutului.

Ecranele uriașe au fost din nou în prim-plan la CES, producătorii promovând inteligența artificială pentru personalizarea experiențelor și îmbunătățirea calității imaginii.

De asemenea, a atras atenția tehnologia „Micro RGB”, care crește dramatic calitatea imaginii prin controlul ultra-precis al culorilor în afișajele LED.

Samsung Electronics, cel mai mare vânzător de televizoare timp de 20 de ani consecutivi, a prezentat ceea ce a numit primul televizor Micro RGB din lume cu diagonală de 130 de inci și a vorbit despre integrarea inteligenței artificiale în produsele sale.

„Vom integra inteligența artificială în fiecare domeniu, fiecare produs și fiecare serviciu”, a declarat TM Roh, directorul diviziei device experience a Samsung, în cadrul unui eveniment de presă.

Producătorii Hisense, LG, Sony și TCL au fost de asemenea prezenți la CES.

Inteligența artificială este utilizată pentru a îmbunătăți calitatea imaginii și a sunetului, dar și pentru a ajuta oamenii să găsească emisiunile pe care le doresc sau să pună întrebări despre ceea ce urmăresc.

„Sunt foarte curios să văd dacă majoritatea brandurilor de la CES pot demonstra cu adevărat că noile lor dispozitive cu inteligență artificială se ridică la nivelul promisiunilor”, a declarat pentru techXplore Thomas Husson, un analist din domeniu.

O „bătălie” pentru audiență între televizoare și smartphone-uri

Ponderea vizionării zilnice pe televizoare a scăzut de la 61% la începutul lui 2017 la 48% spre finalul anului trecut, potrivit firmei de analiză de piață Ampere Analysis. Vizionarea pe smartphone, între timp, aproape că s-a dublat în aceeași perioadă, ajungând la 21%.

„Aceasta este bătălia dintre ecranele mari, care sunt în mod tradițional pentru oamenii mai în vârstă ce au crescut cu televizoarele, și tinerii care folosesc un telefon, o tabletă sau un laptop pentru consumul de conținut”, afirmă Patrick Horner, coordonatorul cercetării în domeniul televizoarelor la Omdia.

El spune că în China, considerată un indicator de tendințe pentru piața globală, tinerii consumatori evită televizoarele cu ecran mare în favoarea smartphone-urilor sau tabletelor.

La nivel global, deținerea de televizoare este constantă sau în scădere, iar prețurile medii de vânzare se mențin sau scad, subliniază Horner.

O modalitate prin care producătorii de televizoare pot proteja sau crește veniturile atunci când vânzările în unități nu cresc este să-i convingă pe oameni să cumpere ecrane din ce în ce mai mari și mai inteligente, la un preț mai ridicat.

O bătălie între doi giganți pentru reclamele afișate la TV

În culise, giganții comerțului electronic Amazon și Walmart modelează viitorul televiziunii, în timp ce se luptă pentru supremație – nu la vânzarea de televizoare, ci în publicitate și comerț electronic.

„Este cu adevărat o confruntare dură, fără menajamente, între Amazon.com și Walmart”, a spus Horner pentru AFP.

Walmart a încheiat la sfârșitul lui 2024 o tranzacție de 2,3 miliarde de dolari pentru achiziția producătorului de televizoare Vizio, ca răspuns strategic la faptul că Amazon își stimulează vânzările prin publicitate difuzată pe televizoarele și dispozitivele sale inteligente Fire, adesea prin intermediul serviciului de streaming Prime Video.

„Amazon difuza reclame în cadrul programelor de televiziune pentru produse pe care le vindea Amazon”, amintește. „Așa că acum Walmart va difuza reclame pe televizorul tău pentru produse pe care le vinde Walmart”, explică el.

Iar marja de profit din vânzarea de reclame o depășește cu mult pe cea obținută din vânzarea televizoarelor.

Se așteaptă ca Walmart să vândă lunar peste un milion de televizoare din marca sa „Onn” și să folosească sistemul de operare obținut odată cu Vizio pentru a livra publicitate către telespectatori.

„Televizoarele nu mai sunt despre obținerea de profit din hardware-ul TV”, afirmă Horner. „Ele sunt un dispozitiv de livrare a reclamelor, introdus în sufrageria ta pentru a stimula vânzările din comerțul electronic”, spune expertul.