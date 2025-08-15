Cine sunt cei cinci oameni care vor fi alături de Putin în Alaska și ce ne spune asta

Kremlinul a anunțat care sunt oficialii care îl vor însoți pe președintele Vladimir Putin la prima întâlnire între liderii Statelor Unite și Rusia din 2021 și până acum.

Lista persoanelor participante oferă câteva indicii despre posibila agendă a întâlnirii din Alaska, notează BBC.

Cei cinci membri de bază ai delegației liderului de la Kremlin sunt:

Consilierul prezidențial Iuri Ușakov

Ministrul de externe Serghei Lavrov

Ministrul apărării Andrei Belousov

Ministrul finanțelor Anton Siluanov

Șeful Fondului Rus de Investiții Directe Kiril Dmitriev

Lavrov și Ușakov sunt diplomați cu mare experiență care joacă un rol central în conturarea politicii externe ruse.

Serghei Lavrov conduce ministerul de externe de peste 20 de ani, iar Ușakov, consilier prezidențial cheie de mai bine de un deceniu, a fost anterior ambasadorul Rusiei în SUA.

Includerea lui Belousov și Siluanov indică faptul că agenda va acoperi nu numai războiul din Ucraina, ci și probleme strategice de securitate și chestiunea ridicării sancțiunilor.

Dmitriev este cunoscut pentru legăturile sale cu familia Putin și pentru ajutorul acordat Kremlinului în stabilirea de relații cu SUA și mediul de afaceri internațional, mai notează sursa citată.

Cine sunt cei cinci înalți oficiali ruși pe care se bazează Putin

În vârstă de 75 de ani, ministrul de externe Serghei Lavrov ocupă această funcţie din 2004, fiind unul dintre cei mai longevivi diplomaţi de rang înalt din lume, notează The Guardian, preluat de News.ro. Cunoscut pentru vocea sa gravă şi conferinţele de presă combative, Lavrov a jucat un rol central în elaborarea şi apărarea politicii externe a Moscovei, de la războiul din Irak până la anexarea Crimeei şi invazia pe scară largă a Ucrainei. Diplomat de carieră, care s-a alăturat serviciului diplomatic sovietic în 1972, a petrecut un deceniu ca ambasador al Rusiei la Naţiunile Unite înainte de a prelua funcţia actuală. Considerat cândva în capitalele occidentale un diplomat pragmatic şi extrem de capabil, Lavrov a adoptat un ton din ce în ce mai conflictual şi, uneori, beligerant, în tandem cu politica radicalizată a Kremlinului lui Putin. El a venit în Alaska purtând ostentativ un pulover pe care scria mare „URSS”.

Iuri Uşakov, consilierul lui Putin de politică externă, este mai bătrân decât preşedintele, are 78 de ani, şi este un consilier prezidenţial veteran şi unul dintre cei mai de încredere ai liderului de la Kremlin. Diplomat de carieră, vorbitor fluent de engleză, el are o lungă experienţă cu Washingtonul, unde a fost ambasadorul al Rusiei timp de zece ani, între 1998 şi 2008. Cunoscut pentru comportamentul său calm şi memoria instituţională profundă, Uşakov a fost strategul din culise, coordonând angajamentele internaţionale ale lui Putin şi furnizând frecvent presei de stat punctele de vedere ale preşedintelui.

Ministrul apărării, Andrei Belousov, în vârstă de 66 de ani, este unul dintre puţinii tehnocraţi care au ajuns în funcţii de top din domeniul securităţii la Kremlin. Numirea sa surprinzătoare în 2024, în locul lui Serghei Şoigu, care ocupa funcţia de mult timp, a fost văzută ca o încercare a Kremlinului de a reduce corupţia din forţele armate şi de a accelera transformarea economiei militarizate a Rusiei într-o economie de război pe scară largă, care se extinde acum într-un ritm de două cifre. Economist de formaţie, contemporanii îl descriu pe Belousov ca un tehnocrat profund religios şi loial, care păstrează icoane ortodoxe şi cărţi teologice în biroul său modest.

La 50 de ani, Kirill Dmitriev, şeful Fondului rus pentru investiţii directe, este un nou venit în cercurile Kremlinului, dar s-a impus ca un operator cheie între Moscova şi administraţia Trump, orientată spre afaceri. Educat în SUA, cu studii la Universitatea Stanford şi la Harvard Business School, Dmitriev conduce fondul suveran de investiţii al Kremlinului, în valoare de 10 miliarde de dolari, şi s-a lăudat în mod deschis cu legăturile sale cu elitele de afaceri americane. Are legături personale cu familia lui Putin – soţia sa, Natalia Popova, este prietenă apropiată a uneia dintre fiicele preşedintelui. În Alaska, este de aşteptat ca el să prezinte planuri ambiţioase de cooperare economică şi de infrastructură în Arctica, tentându-l pe Trump cu perspectiva unei înţelegeri lucrative între cele două mari puteri. Ascensiunea rapidă a lui Dmitriev şi deschiderea sa faţă de Washington au destabilizat vechea gardă a Kremlinului, existând zvonuri despre tensiuni cu personalităţi de rang înalt din Ministerul de Externe, inclusiv cu Lavrov.

Ministrul finanţelor, Anton Siluanov, în vârstă de 62 de ani, ocupă această funcţie din 2011 şi este unul dintre principalii arhitecţi ai eforturilor Kremlinului de a menţine economia pe linia de plutire după invazia din Ucraina şi sancţiunile occidentale.Siluanov a fost însărcinat cu protejarea economiei ruse împotriva sancţiunilor şi a popularizat termenul de „economie fortăreaţă” în cercurile Kremlinului pentru a descrie această tendinţă de rezistenţă la sancţiuni. Însă, deşi sancţiunile nu au îngenunchiat economia Rusiei, creşterea economică a încetinit brusc, iar includerea surprinzătoare a lui Siluanov în delegaţia din Alaska semnalează prioritatea Moscovei de a asigura ridicarea restricţiilor occidentale ca parte a oricărui acord de pace, notează The Guardian.