Compania biotech care lucrează la spray-ul nazal pentru slăbit a anunțat când vrea să termine studiile clinice

Compania chineză de biotehnologie Shanghai Shiling Pharmaceutical a anunțat că își propune să finalizeze până în 2028 studiile clinice globale pentru un spray experimental destinat gestionării greutății, care utilizează același ingredient activ ca medicamentul anti-obezitate Wegovy al companiei Novo Nordisk, relatează Reuters.

Producătorul danez de medicamente Novo Nordisk, rivalul său american Eli Lilly și compania chineză Innovent Biologics se luptă pentru cotă de piață în China.

Pacienții din a doua cea mai mare piață farmaceutică din lume se orientează deocamdată către injecții foarte eficiente administrate o dată pe săptămână, precum Wegovy, care are semaglutida ca ingredient activ. Aceasta este de asemenea și ingredientul activ din Ozempic, tratamentul pentru diabet al Novo Nordisk, ce are efect secundar pierderea în greutate.

Shiling Pharmaceutical a declarat într-un comunicat transmis marți agenției Reuters că spray-ul său nazal cu semaglutidă, aflat în dezvoltare, ar fi în mod special de potrivit pentru utilizare pe termen lung, și că acesta va avea un cost mai redus decât cel al comprimatelor care conțin semaglutidă.

Companiile farmaceutice s-au lansat într-o „cursă” a dezvoltării medicamentelor pentru slăbit

Novo Nordisk a primit anul acesta autorizație în SUA să își vândă tratamentul Wegovy și sub formă de comprimate. Posibilitatea de a trata obezitatea cu un comprimat reprezintă un progres semnificativ în gestionarea greutății, pacienților fiindu-le mult mai ușor să ia un astfel de medicament comparativ cu injecțiile cu care Wegovy s-a lansat pe piață.

Este așteptat ca și compania Eli Lilly să primească până în vară aprobarea Administrației pentru Medicamente și Alimente din SUA pentru medicamentul său oral, denumit deocamdată orforglipron până la primirea unui nume comercial.

Shiling Pharmaceutical, în schimb, mai afirmă că, după finalizarea studiilor, intenționează să își lanseze spray-ul cu semaglutidă pe marile piețe farmaceutice. Compania chineză a precizat că deține brevete în China, Statele Unite, Europa și Asia de Sud-Est.

Novo, al cărei brevet pentru ingredientul semaglutidă urmează să expire în China în luna martie, nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii. Unii producători farmaceutici chinezi dezvoltă, de asemenea, propriile versiuni ale Wegovy, în perspectiva expirării brevetului.