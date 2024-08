Consilierul lui Zelenski dezvăluie motivul incursiunii-fulger din Kursk: Ce urmărește Kievul prin administrarea unor „înfrângeri tactice semnificative” rușilor

Un consilier de rang înalt al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat vineri că incursiunea fără precedent a forțelor Kievului pe teritoriul Rusiei, în provincia de frontieră Kursk, urmărește, prin provocarea unor „înfrângeri tactice semnificative”, să „convingă” Moscova să intre într-un „proces echitabil de negociere”, relatează AFP și Reuters.

„În regiunea Kursk, putem vedea în mod clar cum instrumentul militar este utilizat în mod obiectiv pentru a convinge Federația Rusă să intre într-un proces echitabil de negociere”, a scris, într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X (fosta Twitter), consilierul prezidențial Mihailo Podoliak.

El a mai afirmat că Ucraina nu are niciun interes să ocupe regiunea Kursk, dar trebuie să forțeze Moscova să înceapă negocierile de pace în termenii Kievului.

„Trebuie să provocăm Rusiei înfrângeri tactice semnificative”, a mai scris Podoliak, în postarea lui.

Ce mai afirmă consilierul președintelui Zelenski:

Ukraine is not interested in occupying Russian territories. This is obvious. Because #Ukraine is waging an exclusively defensive war strictly within the framework of international law… But if we are talking about potential negotiations – I emphasize potential – we will have to…