Cuba este deja în pragul prăpastiei. De ce înlăturarea lui Maduro o aduce și mai aproape de colaps

Cubanezii în vârstă scotocesc prin gunoaie după resturi de mâncare în Havana. În al doilea oraș al țării, Santiago, s-au adunat mulțimi de oameni, ascultând muzică interpretată de exilați cubanezi precum Gloria Estefan și Willy Chirino, care cântă „Ziua noastră vine curând”, scrie Wall Street Journal.

Înlăturarea dictatorului venezuelean Nicolás Maduro de către SUA a zguduit această țară cu mai puțin de 10 milioane de locuitori, care s-a bazat mult timp pe Venezuela pentru importurile de petrol, importuri care abia au împiedicat colapsul economiei sale mici.

Un bărbat recuperează o saltea dintr-un container de gunoi pe o stradă din Havana, pe 7 ianuarie 2026. Credit line: Yamil LAGE / AFP / Profimedia

„Cuba va fi ceva despre care vom ajunge să vorbim”, a declarat președintele Donald Trump la doar câteva ore după operațiunea din 3 ianuarie 2026 de capturare a președintelui venezuelean. Secretarul de stat Marco Rubio a reluat avertismentul lui Trump : „Dacă aș locui în Havana și aș fi în guvern, aș fi îngrijorat.”, potrivit The Conversation.

Se deschide un capitol nou și periculos pentru regimul comunist al insulei, implozia de acum a economiei rivalizează cu criza suferită de Cuba după prăbușirea Uniunii Sovietice, în urmă cu mai bine de trei decenii.

În orașele mai sărace, oamenii speculează deschis despre posibilitatea ca SUA să răstoarne guvernul președintelui cubanez Miguel Díaz-Canel, succesorul lui Raúl și Fidel Castro, frații care au condus Revoluția Cubaneză din 1959, care a trimis unde de șoc în America Latină.

„Sunt nervoși. Represiunea va crește, este reacția tipică”, a declarat despre guvern Manuel Cuesta Morúa, un activist politic stabilit în Havana.

Chavez și Maduro, prietenii Cubei

Trump ar putea avea dreptate. Capturarea lui Maduro a luat, practic, cel mai apropiat aliat al Cubei.

Predecesorul și mentorul lui Maduro, Hugo Chávez, a fost un admirator declarat al liderului revoluționar cubanez Fidel Castro.

La scurt timp după preluarea puterii în 1999, guvernul lui Chávez a început să furnizeze petrol în condiții favorabile Cubei, în schimbul medicilor și al instruirii forțelor de securitate din Venezuela .

Nu e o coincidență faptul că 32 dintre ofițerii de securitate uciși în timp ce îl apărau pe Maduro de forțele americane care se apropiau erau cubanezi.

O femeie aruncă o pungă peste gunoi pe o stradă din Havana, pe 4 decembrie 2025. Credit line: YAMIL LAGE / AFP / Profimedia

Maduro i-a succedat lui Chavez ca președinte în 2013 și a continuat sprijinul țării pentru Cuba. În 2022, un membru al opoziției venezuelene a susținut că Caracas a contribuit cu 60 de miliarde de dolari americani la economia cubaneză între 2002 și 2022.

Capturarea lui Maduro riscă să dea peste cap sistemul guvernamental de supraveghere și vasta rețea de informatori

Aparatul de securitate al statului cubanez a avut mult timp o strânsă influență asupra tuturor nivelurilor societății, de la locurile de muncă la școli sau săli de concerte. Însă capturarea lui Maduro riscă să răstoarne controlul guvernului, sistemul său de supraveghere și vasta rețea de informatori, spun disidenții și foștii oficiali cubanezi.

La două zile după înlăturarea lui Maduro, Reynaldo Flores se confrunta cu a cincea zi consecutivă fără apă curentă în apartamentul său din Havana. Este noua lui normalitate, alături de penele de curent zilnice, sistemul de sănătate deficient, gunoaiele îngrămădite pe străzi și durerile articulare din cauza bolilor transmise de țânțari care au afectat insula.

„Trec șase, șapte, zece zile fără apă”, a spus Flores, în vârstă de 66 de ani. „Apoi, când apa se întoarce, nu mai este electricitate pentru a o pompa.”

Recent, a spus el, a fost o zi în care nu a avut simultan electricitate, apă curentă și nici gaz pentru a găti. Ca toți cubanezii, Flores păstrează apă într-un rezervor, raționalizând-o pentru băut, gătit, spălat și îmbăiere. Când se termină, sare de pe un acoperiș pe altul pentru a aduna găleți cu apă din cisternele din apropiere.

Îi fac griji cel mai mult pentru bătrânii care caută mâncare în gunoi. Când contractează un virus, ajung în spitale supraaglomerate ca să moară. Toate acestea fără a lua în considerare căldura sufocantă.

„Unul dintre prietenii mei lucrează pentru guvern și a fost însărcinat să culeagă persoane în vârstă care locuiesc singure și care erau decedate în casele lor de zile întregi”, a spus Flores, care este pensionar și depinde de remitențele rudelor din străinătate.

Oamenii stau la coadă pentru a cumpăra alimente în timpul unei pene de curent în Havana, pe 3 decembrie 2025. Milioane de oameni au rămas fără electricitate pe 3 decembrie în vestul Cubei, inclusiv în Havana, din cauza avariilor la rețeaua electrică din acea regiune a insulei. Credit line: Yamil LAGE / AFP / Profimedia

Cuba se află într-o criză economică perpetuă, care s-a intensificat de la pandemia de Covid-19.

Peste 2,7 milioane de oameni – aproximativ un sfert din populația insulei, majoritatea tineri și ambițioși – au fugit de pe insulă din 2020, majoritatea în SUA. Este vorba despre o „golire demografică”, a declarat demograful cubanez Juan Carlos Albizu-Campos. El estimează că populația Cubei este acum de opt milioane.

Rezultatul combinat al emigrării în masă și al scăderii fertilității feminine este că numărul nașterilor vii din Cuba a scăzut la niveluri sub cele din 1899, când Cuba a ieșit dintr-un război sângeros de independență de trei ani care i-a decimat populația, a spus Albizu-Campos.

Turismul, cândva unul dintre pilonii economici ai insulei, a scăzut vertiginos, rata de ocupare a hotelurilor situându-se sub 30%, potrivit directorilor din industrie. Majoritatea turiștilor, majoritatea din Rusia și China, sosesc cu pachete all-inclusive, ceea ce înseamnă că cheltuielile nu ajung și la cubanezii de rând, deoarece vizitatorii nu cheltuiesc mult în afara itinerariului lor pre-aprobat.

Un nou hotel de lux cu 42 de etaje domină odinioară elegantul cartier Vedado din Havana, capitala Cubei. Cu toate acestea, hotelul de 200 de milioane de dolari, administrat de spanioli, este „aproape gol”, a declarat William LeoGrande, analist specializat în Cuba la Universitatea Americană din Washington, care s-a întors recent din țară.

El estimează că veniturile în valută forte din turism au scăzut cu 75%.

Mulți cubanezi se bazează pe remitențele membrilor familiei din străinătate. Statul se bazează pe miliarde de dolari colectați de guvern de la mii de medici cubanezi care lucrează în Venezuela, Mexic și alte țări și pe importurile subvenționate de petrol din Venezuela, pentru a-și menține activitatea. Dar acum, robinetul de petrol din Venezuela ar putea fi închis de SUA.

Cuba nu are bani să cumpere petrol de pe piețele internaționale și nu poate decât să spere că țări prietene precum Angola, Algeria, Brazilia sau Columbia vor compensa deficitul dacă Venezuela, sub presiunea SUA, își întrerupe aprovizionarea, a declarat Jorge R. Piñon, care urmărește consumul de energie al Cubei la Universitatea din Texas.

Venezuela furniza aproximativ 35.000 de barili de petrol pe zi din cele aproximativ 100.000 de barili de care insula are nevoie zilnic

Cuba produce aproximativ 40.000 de barili pe zi de țiței greu, încărcat cu sulf și metale, care alimentează centralele electrice decrepite ale țării. Mexicul, care a trimis aproximativ 22.000 de barili pe zi către Cuba anul trecut, a redus de atunci livrările la aproximativ 7.000, în timp ce Rusia trimite aproximativ 10.000 de barili pe zi, a spus el.

Oprirea producției de petrol din Venezuela ar devasta economia Cubei.

„Nu m-ar mira dacă americanii i-ar spune Venezuelei să continue să ofere petrol Cubei, pentru a nu deschide o altă cutie a Pandorei”, a spus Piñon, care calculează transporturile de petrol către insulă folosind rapoarte de la serviciile care urmăresc mișcările petrolierelor. Fără petrolul venezuelean, el estimează că infrastructura energetică a Cubei s-ar prăbuși în 30 de zile.

În timp ce țara se luptă să supraviețuiască, marea întrebare va fi răspunsul conducerii Cubei, care a condus cu o mână de fier de la revoluția condusă de Castro. Prima acțiune a regimului comunist a fost să le ceară muncitorilor să participe la un miting pentru a denunța capturarea lui Maduro și a declara două zile de doliu, cu steaguri în bernă în onoarea celor 32 de soldați cubanezi și ofițeri de informații militare de rang înalt care au murit în timpul incursiunii militare americane .

Fără petrol există riscul ca întreruperile de curent, care uneori îi lasă pe locuitorii insulei cu doar patru ore de electricitate pe zi, să se agraveze. Cei care s-au bazat pe generatoare pentru a se descurca vor avea dificultăți în a le folosi fără acces la combustibil. Chiar și gătitul va fi complicat, deoarece unii locuitori au apelat la sobe pe petrol pentru a-și găti mâncarea.