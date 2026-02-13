Cum va fi vremea până la jumătatea lunii martie. ANM anunță temperaturi diferite față de normalul perioadei

Vremea va fi mai rece decât este normal perioadei din calendar în mai multe regiuni și sunt aștepate ploi, în următoarele două săptămâni, urmând ca din martie temperaturile să crească ușor, potrivit prognozei ANM emise pentru intervalul 16 februarie – 16 martie.

Pentru săptămâna 16 – 23 februarie, ANM anunță că temperaturile vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile nord-estice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

„Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi excedentar la nivelul întregii țări”, potrivit ANM. Cu alte cuvinte, sunt așteptate ploi.

Pentru săptămâna 23 februarie – 2 martie, temperaturile medii vor fi ușor mai coborâte decât cele specifice

pentru această perioadă în regiunile vestice, nordice și nord-estice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval vor fi excedentare în toate regiunile.

Pentru săptămâna 2 – 9 martie, temperatura medie va aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru acest interval, în toate regiunile.

Ulterior, în săptămâna 9 – 16 martie, mediile temperaturilor se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării.