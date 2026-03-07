Emiratele Arabe Unite „nu sunt o pradă ușoară”. Mesajul președintelui pentru „inamici”, după atacurile iraniene

Președintele Emiratelor Arabe Unite (EAU), Mohammed bin Zayed Al Nahyan, a declarat că țara sa este într-o perioadă de război, dar este bine, în primele declarații publice făcute de acesta de când Iranul a lansat rachete asupra vecinilor din Golf ca răspuns la atacurile Statelor Unite și Israelului, a scris Reuters.

„Într-un mesaj adresat inamicilor, EAU sunt atractive, EAU sunt frumoase, EAU sunt un model. Însă le spun: nu vă lăsați induși în eroare de aparențele EAU – EAU au pielea groasă și carnea amară – nu suntem o pradă ușoară”, a declarat el, sâmbătă, pentru Abu Dhabi TV, în marja unei vizite la un spital în care se află persoane rănite în atacurile iraniene, potrivit ARN News Centre.

EAU va „vor ieși mai puternice decât înainte” din această situație, a adăugat șeicul, care le-a mulțumit forțelor armate și serviciilor de securitate.

„Ne vom îndeplini datoria față de țara noastră, față de poporul nostru și față de locuitorii noștri, care fac parte și ei din familia noastră”, a mai spus Mohammed bin Zayed Al Nahyan, care este și conducătorul emiratului Abu Dhabi.

Noi explozii raportate în regiune, în ciuda declarațiilor făcute de președintele Iranului

Sâmbătă, președintele iranian Masoud Pezeshkian le-a cerut scuze țărilor vecine care au fost atacate de forțele Teheranului și a susținut că aceste atacuri nu au fost coordonate de la centru, ci au fost „inițiative proprii” ale unităților militare.

Liderul iranian a spus că noul consiliu de conducere interimar al Iranului a aprobat o schimbare strategică: niciun atac sau lovitură cu rachete nu va mai fi lansat împotriva țărilor vecine. Există însă o condiție clară: „cu excepția cazului în care un atac împotriva Iranului ar proveni din aceste țări”, notează Reuters.

În ciuda declarațiilor făcute de președintele Pezeshkian, în țări ca Bahrain, Qatar și EAU s-au auzit în continuare explozii sâmbătă seară, potrivit CNN.

Tot sâmbătă, o dronă a lovit pista Aeroportului Internațional din Dubai, provocând o explozie urmată de un nor mare de fum. Momentul a fost filmat de un martor.