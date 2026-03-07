SUA a început să folosească baze britanice pentru „operațiuni defensive specifice” împotriva Iranului. Anunțul Londrei

Un bombardier B-1 Lancer al forțelor aeriene americane la baza Fairford din Anglia, sâmbătă, 7 martie 2026. Credit: JUSTIN TALLIS / AFP / Profimedia

Guvernul Regatului Unit a anunțat sâmbătă că SUA a început să utilizeze baze militare britanice pentru anumite operațiuni defensive împotriva Iranului, în contextul războiului din Orientul Mijlociu, transmite AFP.

Ministerul britanic al apărării a spus că SUA folosește bazele pentru „operațiuni defensive specifice pentru a împiedica Iranul să lanseze rachete în regiune”.

Inițial, premierul britanic Keir Starmer l-a enervat pe președintele american Donald Trump, refuzând să se implice în vreun fel în războiul lansat de Statele Unite și Israel asupra Iranului. „Nu este Winston Churchill cel cu care avem de-a face”, declara liderul Casei Albe, marți, în timpul unei întâlniri Washington cu cancelarul german Friedrich Merz.

Apoi, Starmer a fost de acord cu solicitarea SUA de a folosi două baze militare britanice într-un „scop defensiv specific și limitat”. Este vorba despre baza Fairford din Gloucestershire, vestul Angliei, și despre baza britanico-americană Diego Garcia de pe Insulele Chagos din Oceanul Indian.

Un fotograf AFP a observat că un bombardier B-1 Lancer al forțelor aeriene americane a aterizat sâmbătă la Fairford. Pe pista bazei a fost văzut și un avion american C-5 Galaxy, în timp ce în afara bazei avea loc o manifestație anti-război.

Starmer și-a apărat decizia inițială de a nu implica Regatul Unit în război, spunând că trebuie să existe „întotdeauna o bază legală și un plan viabil și bine gândit”.

Pe de altă parte, premierul britanic a insistat că a avut dreptate când și-a schimbat poziția, deoarece riposta lansată de Iran la atacurile Statelor Unite și Israelului au amenințat și interesele britanice și pe ale aliaților în regiune.